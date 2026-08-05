Гречка по 80 гривен — это еще не предел: эксперты ошарашили прогнозом на август

Гречка в Украине снова подорожает

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В августе 2026 года в Украине ожидается очередной рост розничных цен на гречневую крупу. По прогнозам экспертов Института аграрной экономики, несмотря на июльское удешевление, в ближайшее время ценники в магазинах снова поползут вверх из-за ограниченного предложения отечественного сырья.

Об этом сообщила ученая Института аграрной экономики Светлана Черемисин. в комментарии “ 24 Канала».

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Причины ценовых колебаний

С начала этого года гречка уже продемонстрировала рекордное подорожание на 70,8% по сравнению с январем. В июле потребители заметили небольшое удешевление крупы на 3,3%, когда ее средняя стоимость опустилась до 76,67 гривны за килограмм.

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Однако производство гречихи в нашем государстве не имеет таких масштабов как выращивание других зерновых, поэтому этот сегмент чрезвычайно чувствительно реагирует на любые экономические изменения. На формирование конечной стоимости в магазинах все сильнее давят затраты на переработку, дорогостоящие энергоносители, усложненная логистика и повышение оплаты труда.

«Ожидать дальнейшего подешевления не стоит, поскольку даже несмотря на сезонное увеличение предложения, рынок продолжает испытывать влияние высоких затрат на производство и ограниченного предложения украинского сырья», — объясняет эксперт.

Августовский прогноз и дефицит

Аналитики прогнозируют, что в последний месяц лета удорожание коснется большинства видов круп, однако именно гречка покажет самые высокие темпы роста. Ожидается, что ее цена увеличится еще на 3-5% и уверенно достигнет отметки в 80-83 гривны за килограмм.

Главной причиной такой ситуации остается существенный дефицит отечественного урожая, ведь в 2025 году аграрии собрали всего 70,8 тысяч тонн крупы. Поскольку ежегодно украинцы потребляют от 100 до 110 тысяч тонн гречки, этот недостаток сейчас приходится перекрывать исключительно за счет переходных остатков.

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Напомним, в то же время экономист назвал продукты, на которых украинцы смогут сэкономить . Более всего могут подешеветь продукты для борщового набора, а также огурцы, помидоры и кабачки.

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