Гречка уже на вес золота: цены пробили новый психологический предел, а эксперты говорят о дефиците

В Украине продолжает дорожать гречневая крупа — один из самых популярных продуктов в потребительской корзине. По состоянию на февраль 2026 средняя цена на гречку уже превысила 50 гривен за килограмм.

Об этом сообщает «Agronews».

По данным аналитиков, за последние 12 месяцев гречиха подорожала почти на 28%. Рост стоимости происходит постепенно, но стабильно — цены пересматривают почти ежемесячно.

Как менялись цены на гречку

Удорожание началось весной 2024 года. Тогда килограмм крупы стоил в среднем 26,36 грн.

Дальше цены росли следующими темпами:

декабрь 2024 года — 35,19 грн/кг

декабрь 2025 года — 44,88 грн/кг

январь 2026 года — 47,48 грн/кг

февраль 2026 года — 50,82 грн/кг

Дополнительное давление на цены может оказать ситуация с урожаем. Исполнительный директор Международной ассоциации гречихи Сергей Громовой заявлял, что на рынке может возникнуть определенный дефицит этой культуры. Причиной стала низкая урожайность в прошлом году, повлиявшая на объемы предложения.

Аналитики отмечают, что тенденция к удорожанию длится уже почти два года, и пока нет четких сигналов о ее замедлении.

Цены на продукты в Украине — последние новости

В Украине дорожают овощи. В частности, цены подскочили на популярный у потребителей огурец. Также возросла стоимость моркови. Также подорожал чеснок (115–125 грн/кг).

Среди овощей больше всего продают белокочанную капусту (10-12 грн/кг), и ее предложение продолжает расти. Чаще начали предлагать лук (68-68 грн/кг) и картофель (10-14 грн/кг), в частности, появился молодой картофель из Египта и украинских теплиц юга. Во фруктовом сегменте лидируют яблоки из Украины и Ирана, их предложение продолжает расти (30-45 грн/кг).

В Украине до конца марта 2026 возрастут цены на молочную продукцию. Диапазон изменений стоимости — до 12%.

По данным эксперта, на удорожание влияют мировые тенденции, расходы на горючее и сокращение поголовья скота в хозяйствах.

Госстат в свою очередь сообщал, что в феврале 2026 года потребительские цены в Украине выросли на 1%, в то же время наибольший скачок стоимости зафиксирован на овощи и тарифы мобильной связи. Базовая инфляция составила 0,7% и 7% соответственно.