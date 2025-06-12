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Греция предлагает Украине создать транспортный коридор от Александруполиса до Одессы
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис предложил амбициозный проект транспортного коридора, соединяющего греческий порт Александруполис с Одессой через Болгарию и Румынию.
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис озвучил идею создания нового транспортного коридора, соединяющего порт Александруполис в Греции с украинской Одессой. Проект предусматривает прохождение маршрута через болгарскую Варну и румынскую Констанцу.
Об этом он заявил во время состоявшегося 11 июня в Одессе саммита «Украина — Юго-Восточная Европа».
«Я бы хотел, чтобы Одесса была на одном конце амбициозного, всеобъемлющего проекта по развитию связи, который начался бы в порту Александруполис, прошел через Варну, Констанцу и, наконец, достиг Одессы», — сказал Мицотакис.
Он добавил, что этот проект можно предложить для финансирования Европейским Союзом.
План предполагает развитие транспортной железной дороги, а также электрических и газовых сетей вдоль коридора.
«Это был бы проект, который создаст дополнительный коридор для Украины, чтобы транспортировать ваши товары гораздо быстрее через море», — подчеркнул премьер.
Мицотакис также отметил, что этот проект продемонстрирует «четкое и ощутимое видение того, как интеграция Украины в ЕС может реально изменить жизнь украинцев».
Кроме того, он заверил, что Греция готова предоставить любую экспертную или техническую поддержку для ускорения приближения Украины к ЕС.
Ранее сообщалось, что один из ключевых торговых механизмов поддержки Украины со стороны Евросоюза — Регламент об автономных торговых мерах, утратил свою силу.
Мы ранее информировали, что ЕС готовится существенно ограничить беспошлинный экспорт из Украины.