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ТСН в социальных сетях

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Греция предлагает Украине создать транспортный коридор от Александруполиса до Одессы

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис предложил амбициозный проект транспортного коридора, соединяющего греческий порт Александруполис с Одессой через Болгарию и Румынию.

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Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис / © Associated Press

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис озвучил идею создания нового транспортного коридора, соединяющего порт Александруполис в Греции с украинской Одессой. Проект предусматривает прохождение маршрута через болгарскую Варну и румынскую Констанцу.

Об этом он заявил во время состоявшегося 11 июня в Одессе саммита «Украина — Юго-Восточная Европа».

«Я бы хотел, чтобы Одесса была на одном конце амбициозного, всеобъемлющего проекта по развитию связи, который начался бы в порту Александруполис, прошел через Варну, Констанцу и, наконец, достиг Одессы», — сказал Мицотакис.

Он добавил, что этот проект можно предложить для финансирования Европейским Союзом.

План предполагает развитие транспортной железной дороги, а также электрических и газовых сетей вдоль коридора.

«Это был бы проект, который создаст дополнительный коридор для Украины, чтобы транспортировать ваши товары гораздо быстрее через море», — подчеркнул премьер.

Мицотакис также отметил, что этот проект продемонстрирует «четкое и ощутимое видение того, как интеграция Украины в ЕС может реально изменить жизнь украинцев».

Кроме того, он заверил, что Греция готова предоставить любую экспертную или техническую поддержку для ускорения приближения Украины к ЕС.

Ранее сообщалось, что один из ключевых торговых механизмов поддержки Украины со стороны Евросоюза — Регламент об автономных торговых мерах, утратил свою силу.

Мы ранее информировали, что ЕС готовится существенно ограничить беспошлинный экспорт из Украины.

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