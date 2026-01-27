Григорий Козловский – почетный президент, основатель ФК "Движение" (Львов)

В Центре детской медицины «Охматдет» отмечают, что такое участие является не просто благотворительностью, а реальным вкладом в развитие современной медицины и улучшение условий лечения маленьких пациентов.

Миллионные взносы и обновление больницы

Сотрудничество Григория Козловского с медицинскими учреждениями носит системный характер. Только за март 2025 года сумма помощи «Охматдету» достигла 3 миллионов гривен. В частности, очередной транш в размере 1 миллиона гривен был направлен на:

Проведение срочных ремонтных работ;

Ремонт внутренних помещений больницы;

Создание комфортных и современных условий для пребывания детей.

«Помощь детской больнице - это не благотворительность, это наш долг перед будущим. Мы не просто ремонтируем стены, мы строим фундамент здоровой нации. Каждая гривна, вложенная в «Охматдет», - это спасенная улыбка ребенка, который завтра будет строить новую Украину. Медицина не может ждать «лучших времен». Детям помощь нужна уже сегодня, и мы обеспечим ее столько, сколько будет нужно», - отметил Григорий Козловский.

Григорий Козловский: инвестиции в будущее и признание

Для Григория Козловского и Emily Resort поддержка медицины является долгосрочной стратегией. Бизнесмен убежден, что помощь детям и воинам сегодня - это залог победы и успешного будущего страны.

Благодаря своей активной позиции и масштабным проектам, Григорий Петрович Козловский вошел в рейтинг «Топ громких дел года» по версии всеукраинского портала «Информатор Украина». Он оказался в списке лиц, которые формировали украинскую реальность в 2025 году, рядом с такими фигурами, как Ринат Ахметов, Кирилл Буданов и Александр Свищов.

Этот рейтинг объединил представителей бизнеса, спорта, культуры и медицины, чья деятельность стала ключевой для жизнедеятельности страны в условиях войны.