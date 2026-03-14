Гривна бьет антирекорды: Нацбанк искусственно сдерживает падение валюты — СМИ

Гривна / © ТСН.ua

Реклама

Национальный банк Украины только за одну неделю продал на межбанковском рынке более миллиарда долларов, пытаясь сдержать валютные колебания. Несмотря на это, гривна продолжает ослабевать, а курс доллара и евро обновляет новые максимумы.

Об этом пишет издание «Минфин».

По данным регулятора, в течение рабочей недели с 9 по 13 марта НБУ реализовал на межбанковском валютном рынке 1037,32 млн. долларов.

Реклама

При этом показательно, что за этот период Национальный банк не приобрел на рынке ни одного доллара. Фактически речь идет об односторонней поддержке валютного рынка за счет резервов.

В целом, с начала 2026 года НБУ уже потратил на интервенции более 8,3 млрд долларов. Эти средства используются для покрытия структурного дефицита валюты и стабилизации курса.

Почему гривна продолжает терять позиции

Несмотря на значительные валютные вливания, национальная валюта продолжает дешеветь.

Если в начале года официальный курс доллара составил 42,30 гривны, то на 14 марта он вырос до 44,16 гривны. Таким образом гривна потеряла почти 2 гривны всего за несколько месяцев.

Реклама

Подобная тенденция наблюдается и по отношению к европейской валюте. За этот период курс евро вырос с 49,80 до 50,95 гривны, уверенно закрепившись выше психологической отметки в 50 гривен.

Однако глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак считает, что падение гривны нельзя объяснять войной на Ближнем Востоке.

По его словам, у Национального банка есть достаточные инструменты для стабилизации ситуации на валютном рынке, ведь золотовалютные резервы Украины находятся на рекордном уровне — около 57 млрд долларов.

Эксперт отмечает, что главная функция НБУ — сглаживать резкие валютные колебания. В то же время, он предполагает, что на валютном рынке могут действовать спекулятивные факторы.

Реклама

Может ли доллар вырасти до 45 гривен

В то же время, экономист признает, что спрогнозировать точный курс сложно. В государственном бюджете Украины на 2026 год заложен курс около 45 гривен за доллар.

Однако в предыдущие годы фактический курс часто отличался от бюджетных прогнозов. Именно поэтому эксперты рекомендуют оценивать валютную ситуацию в динамике.

Экономисты также предупреждают, что девальвация гривны может повлечь за собой подорожание импортных товаров, что непосредственно скажется на ценах для украинцев.

Напомним, ранее в государственном бюджете Украины на 2026 год был заложен прогнозный курс доллара на уровне около 45 гривен. Однако в Национальном банке отмечают, что этот показатель носит исключительно технический характер и не означает автоматического роста курса до этого уровня.

Реклама

Член совета НБУ Василий Фурман объяснил, что регулятор не устанавливает точных прогнозов по стоимости валюты на короткий период. По его словам, в условиях политики управляемой гибкости курс формируется рынком в зависимости от баланса спроса и предложения.

Он напомнил, что бюджетные показатели нередко отличаются от фактической ситуации на валютном рынке. В частности, в прошлом году в госбюджете также фигурировал курс около 45 гривен за доллар, однако в начале года фактический показатель составлял около 42 гривен.

В Нацбанке подчеркивают, что ситуация на валютном рынке остается контролируемой. Регулятор ожидает, что гривна может как укрепляться, так и ослабевать в отдельные периоды, однако резкие колебания курса не прогнозируют.

В то же время, в НБУ обращают внимание, что на экономическую ситуацию в Украине продолжают влиять внешние факторы, в частности геополитическая нестабильность и конфликты в мире. Поэтому дальнейшая динамика валютного рынка будет в значительной степени зависеть от развития глобальной экономической ситуации.