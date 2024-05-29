Гривна обновила исторический минимум: экономисты о том, почему доллар и евро резко пошли вверх

Курс доллара бьет рекорды – экономисты рассказали, что будет дальше на валютном рынке.

Курс доллара в Украине продолжает расти, а гривна стремительно теряет позиции. На сегодняшний день, 29 мая Нацбанк установил официальный курс гривны к доллару на уровне 40,3958 грн. В обменниках стоимость доллара уже пересекла 41 гривну, а стоимость евро приблизилась к 45 грн.

Почему курс доллара бьет рекорды и чего ожидать валютного рынка в ближайшее время, рассказал профессор кафедры финансов Львовской политехники Виталий Рысин, передает "Эспрессо".

По мнению финансиста, неблагоприятная ситуация с платежным балансом возникла, в частности, из-за уменьшения экспорта. По данным Гостата, за первый квартал этого года Украина импортировала товаров на 5,9 млрд грн больше, чем экспортировала.

"Закономерно, что давление на курс постоянно. НБУ по мере своих возможностей пытается погашать неблагоприятные колебания за счет золотовалютных резервов. Однако НБУ не может слишком увлекаться такой политикой и тратить чрезмерное количество резервов. Кроме того, политика НБУ не предусматривает такого полностью ручного управления курсом", – говорит Рисин.

Он напомнил, что с мая НБУ принял определенные смягчения валютных ограничений для предприятий, введенных с начала полномасштабного вторжения. В частности, бизнесу снова разрешили покупать валюту и переводить средства за границу для оплаты аэропортовых и портовых сборов, штрафов, членских взносов.

"К сожалению, имеем не слишком положительную ситуацию с государственными финансами. Ситуация на валютном рынке в значительной степени зависит от поступления международной помощи: поступают средства – гривна стабилизируется, есть перерыв в поступлениях – гривна падает. И вот теперь имеем совпадение нескольких факторов", – говорит эксперт. Рисин перечислил эти факторы:

уменьшение объемов поступления помощи,

спрос на валюту,

прогнозируемое подорожание энергоносителей,

дефицит бюджета,

спекуляции.

"Все это в куче привело к понижению курса гривны", — считает финансист.

Экономический эксперт Виктор Гальчинский добавил, что рынок диктует спрос на валюту в ожидании удорожания электроэнергии. По его мнению, удорожание электричества может несколько ускорить инфляцию и пересмотр учетной ставки в июне.

Оба эксперта отметили, что укрепление гривни возможно в те периоды, когда Украина получает транши помощи от партнеров.

Ранее финансисты дали прогноз, что будет с курсом доллара в Украине в ближайшие месяцы.

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