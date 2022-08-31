Гривна по отношению к доллару укрепилась: курс валют на 31 августа в обменниках

Курс гривны к доллару в банковских обменниках сегодня, 31 августа, укрепился на 2 копейки – до 40,78 грн/долл., по отношению к евро гривна осталась на уровне предыдущего дня – 40,80 грн/евро.

Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 40,00 грн/долл., евро – 40,00 грн/евро.

Напомним, что официальный курс гривны по отношению к доллару с 21 июля 2022 года Нацбанком зафиксирован на новом уровне. Так, он вырос на 25% – с 29,25 грн/долл. до 36,57 грн/долл. Такое решение, отмечают в НБУ, принято на фоне экономического положения Украины во время войны и укрепления доллара США по отношению к другим валютам.

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