Гривна продолжает движение в направлении укрепления: курс валют на 3 августа

В среду гривна в обменниках укрепилась и по отношению к доллару, и по отношению к евро.

Курс гривны к доллару в банковских обменниках 3 августа укрепился на 50 копеек – до 40,30 грн/долл., по отношению к евро гривна укрепилась на 40 копеек – до 41,10 грн/евро.

Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 39,40 грн/долл., евро – 39,73 грн/евро.

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Напомним, что официальный курс гривны по отношению к доллару с 21 июля 2022 года Нацбанком зафиксирован на новом уровне. Так, он вырос на 25% – с 29,25 грн/долл. до 36,57 грн/долл. Такое решение, отмечают в НБУ, принято на фоне экономического положения Украины во время войны и укрепления доллара США по отношению к другим валютам.

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