Гривна продолжает движение в сторону ослабления: курс валют на 30 ноября в обменниках

Курс гривны в столичных обменниках снизился до 40,40 грн/долл.
Курс гривны к доллару в банковских обменниках сегодня, 30 ноября, снизился на 1 копейку – до 40,40 грн/долл., по отношению к евро курс гривни ослаб на 10 копеек – до 41,40 грн/евро.
Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 39,90 грн/долл., евро – 40,50 грн/евро.
Днем ранее, 29 ноября, курс гривны к доллару в обменниках составлял 40,39 грн/долл., евро стоил 41,30 грн/евро.
Стоит отметить, что в декабре в Украине прогнозируют дефицит валюты. Об этом сообщила директор департамента казначейских операций "Юнекс Банка" Анна Золотько. Впрочем, по ее словам, каким будет курс доллара в следующем месяце, спрогнозировать сложно.
Напомним, что Нацбанк 21 июля этого года зафиксировал официальный курс доллара на уровне 36,57 грн/долл.
В то же время в бюджете-2023 среднегодовой курс доллара заложен на уровне 42,2 грн/долл., а на конец года он составит 45,8 грн/долл. (вместо 50 грн за долл. в предварительном прогнозе).
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