Гривна продолжает движение в сторону укрепления: курс валют на 20 октября в обменниках

Курс гривны к доллару в банковских обменниках 20 октября укрепился на 10 копеек – до 40,80 грн/долл., по отношению к евро курс гривни укрепился на 10 копеек и составляет 39,50 грн/евро.

Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 40,20 грн/долл., евро – 38,40 грн/евро.

Стоит отметить, что днем ранее, 19 октября, курс гривны к доллару составил 40,90 грн/долл., а по отношению к евро 39,60 грн/евро.

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Напомним, что официальный курс гривны по отношению к доллару с 21 июля 2022 года Нацбанком зафиксирован на новом уровне. Так, он вырос на 25% – с 29,25 грн/долл. до 36,57 грн/долл. Такое решение, отмечают в НБУ, принято на фоне экономического положения Украины во время войны и укрепления доллара США по отношению к другим валютам.

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