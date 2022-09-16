Гривна снова ослабла по отношению к доллару: курс валют на 16 сентября в обменниках

Курс гривны к доллару в банковских обменниках сегодня, 16 сентября, ослаб на 10 копеек – до 41,70 грн/долл., по отношению к евро курс гривны укрепился на 3 копейки и составляет 41,30 грн/евро.

Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 40,80 грн/долл., евро – 40,40 грн/евро.

Напомним, что официальный курс гривны по отношению к доллару с 21 июля 2022 года Нацбанком зафиксирован на новом уровне. Так, он вырос на 25% – от 29,25 грн/долл. до 36,57 грн/долл. Такое решение, отмечают в НБУ, принято на фоне экономического положения Украины во время войны и укрепления доллара США по отношению к другим валютам.

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