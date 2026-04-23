Гривна укрепилась: официальный курс валют на 23 апреля

Нацбанк обновил курс валют на 23 апреля

Официальный курс на 23 апреля был установлен на уровне 43,88 грн за 1 доллар. Национальный банк Украины на 23 копейки снизил курс доллара по отношению к гривне.

Об этом свидетельствуют данные регулятора.

Курс евро составляет 51,49 грн, что на 42 копейки ниже, чем вчера.

Официальный курс польского злотого был установлен на уровне 12,12 коп.

В обменниках доллар продают в среднем по 43,7 грн. Покупают за 44,2 грн.

За евро в обменниках предлагается 51,6 грн. Продают по 52,25 грн.

Напомним, курс доллара и евро в Украине неуклонно растет, поэтому у людей уже нет понятия, когда покупать валюту выгоднее всего. Однако нынешняя цена — не пик. В этом году стоит ожидать курс доллара по 45–46 гривен — предупреждают эксперты.