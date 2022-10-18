Гривна укрепляется: ракетные атаки на Украину уже не провоцируют панического спроса на валюту

Несмотря на массированные ракетные обстрелы инфраструктуры в понедельник, 17 октября, и вызванные ими колебания курса, валютный рынок остается достаточно спокойным.

Массированные обстрелы Украины на прошлой неделе и в понедельник, 17 октября, показали, что рынок налички уже не крайне чувствителен к фактам ракетных атак на крупные города. Новые атаки не провоцируют панические волны покупки иностранной валюты, а значит, курс становится менее волатильным.

Об этом сообщает финансовый еженедельник инвестгруппы ICU.

По словам аналитиков, обеспеченность рынка наличной валютой улучшилось, постепенно снижая эффект панических настроений и избыточного спроса. Поэтому, несмотря на масштабные ракетные обстрелы Украины в прошлый понедельник, курс иностранной валюты в банках и небанковских обменниках со вторника продолжил укрепляться.

В итоге курс гривны в 10 крупнейших розничных банках усилился с 40.2-41.0 грн/$ до 39.9-40.7 грн/$.

"Межбанковский рынок не отреагировал на ракетные обстрелы и нуждался в $605 млн интервенций, что почти аналогично объемам, которые были за неделю до того", — говорится в сообщении.

Что будет с курсом доллара в Украине

По словам старшего финансового аналитика группы ICU Тараса Котовича, курс гривны на рынке налички усилился до 40 грн за один доллар. Далее валютный рынок будет относительно спокоен с небольшими колебаниями.

Напомним, что официальный курс гривны по отношению к доллару от 21 июля 2022 года Нацбанком зафиксирован на новом уровне. Так, он вырос на 25% – с 29,25 грн/долл. до 36,57 грн/долл. Такое решение, отмечают в НБУ, принято на фоне экономического положения Украины во время войны и укрепления доллара США по отношению к другим валютам.

Читайте также: