Гривневые вклады растут: глава НБУ рассказал, как функционируют украинские банки в условиях войны

Гривневые вклады растут: глава НБУ рассказал, как функционируют украинские банки в условиях войны

У НБУ были подготовлены планы работы на случай войны.

Именно благодаря этому украинская банковская система устояла, а гривневые вклады продолжают расти.

Об этом в колонке на НВ сообщил глава НБУ Кирилл Шевченко.

"Заранее подготовленные планы бесперебойной работы позволили банкам и НБУ оперативно перейти к работе в условиях войны. Введенные же в первые часы войны временные ограничения, поддержка банков Национальным банком и имеющийся запас прочности позволили удержать финансовую стабильность. Как результат, 76% отделений системно важных банков сейчас работают, их количество увеличивается Ликвидность банков с начала войны выросла на 72 млрд грн до более 230 млрд грн. Благодаря сохранению доверия к банкам гривневые вклады населения в банковской системе увеличиваются, несмотря на войну (с 24 февраля по 29 апреля рост составил 20%)", — написал Шевченко.

Глава НБУ добавил, что ввиду запаса прочности и поддержки со стороны центробанка банковская система сможет и дальше противостоять вызовам войны.

"Сейчас НБУ с банками постоянно обновляют планы бесперебойной работы, учитывая очень быстро меняющуюся карту боевых действий", — пояснил Шевченко.

Напомним, в Киеве возник острый дефицит топлива. Из-за отсутствия бензина на заправках водители даже пытаются купить хотя бы несколько литров в Сети, чтобы доехать домой.

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