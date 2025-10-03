- Дата публикации
-
- Категория
- Деньги
- Количество просмотров
- 110
- Время на прочтение
- 3 мин
Грозит ли гривне обвал: прогноз курса доллара на осень
Умеренная девальвация гривны возможна, но резкого падения эксперты не прогнозируют, даже учитывая риски атак на энергетику.
Украина вошла в четвертый квартал с относительно стабильным курсом доллара, однако граждане волнуются: возможен ли обвал гривны этой осенью? Эксперты отмечают, что риски минимальны, поскольку у Нацбанка Украины рекордные резервы в более чем 40 млрд долл.
Об этом пишет OBOZ.UA.
Состояние валютного рынка
По данным КИТ Group, рынок остается стабильным. Сентябрьское снижение ставки Федеральной резервной системой (ФРС) США уже учтено, и дальнейшая динамика будет зависеть от решений ФРС и Евроцентробанка.
«Именно эти внешние факторы остаются главными и наиболее мощными драйверами для курса гривны», — объясняют специалисты.
В то же время у Нацбанка есть рекордные резервы в более чем 40 млрд долл.
«Они позволяют регулятору гибко управлять рынком и направлять движение курса гривны в прогнозируемых пределах», — добавляют в КИТ Group.
Роль НБУ
Экономист Олег Гетьман отмечает, что именно НБУ фактически определяет курс: «Сейчас это единственный, глобальный и преобладающий фактор. Все остальные — просто мелочь по сравнению с ним».
По его словам, регулятор удерживает ситуацию благодаря валютным интервенциям и приходу валюты от партнеров на сумму 35-50 млрд долл. в год.
Возможен ли обвал гривны?
Ни на наличном рынке, ни среди экспертов не прогнозируют резкого падения гривны. Вероятна лишь умеренная девальвация.
«Основной драйвер — это поведение доллара в паре с евро… Кроме воли НБУ — он своими рекордными резервами способен управлять рынком и котировками», — говорят в КИТ Group.
Гетьман добавляет: даже в 2026 году курс не превысит 43 грн/долл., «потому что НБУ прежде всего таргетирует инфляцию через курс».
Риски обвала связаны только с масштабными внешними потрясениями — резким ухудшением ситуации с безопасностью или перебоями с международным финансированием. Однако, по словам экспертов, партнеры не планируют уменьшать поддержку.
Каким будет курс доллара осенью и до конца года?
В КИТ Group ожидают курс в пределах 41,3-42 грн/долл. до конца года. Гетьман также прогнозирует колебания в пределах 30-50 коп.
Аналитики предупреждают: октябрь может стать самым сложным месяцем из-за рисков атак на энергетическую инфраструктуру, хода боевых действий и важности согласования внешнего финансирования.
«Однако НБУ сохраняет контроль над ситуацией и готов оперативно реагировать», — подчеркивает банкир Сергей Мамедов.
Руководитель аналитического департамента «Финансового пульса» Диляра Мустафаева прогнозирует октябрьский курс в пределах 41,4-42,4 грн/долл., Мамедов — 41,2-42,2 грн/долл.
Что делать вкладчикам?
Специалисты советуют диверсифицировать сбережения.
«Мы советуем держать баланс доллара и евро, формируя валютную ликвидность постепенно», — объясняют в КИТ Group.
При этом важно пользоваться лишь услугами лицензированных обменников и обращать внимание на качество купюр.
Гетьман добавляет, что стоит также рассматривать военные облигации с доходностью 16-17% в гривне, депозиты и облигации внутригосударственного займа (ОВГЗ) — как инструменты сохранения и приумножения капитала.
К слову, эксперты в комментарии ТСН.ua спрогнозировали до 5 октября дальнейший плавный рост курса доллара, который может приблизиться к 42 грн в продаже, однако резкого обвала гривны не прогнозируется. Эксперты советуют покупать доллар для «стратегического запаса», осторожно вкладываться в краткосрочные гривневые депозиты и не продавать валюту без крайней необходимости.