Грозит ли Украине дефицит горючего в апреле: что говорит эксперт о тревожных прогнозах

Дефицит на заправках вряд ли будет / © Associated Press

Дефицита горючего в Украине в апреле не ожидается, потому что поставки законтрактованы.

Об этом в эфире Ранок.LIVE сообщил заместитель директора Ассоциации энергетических и природных ресурсов Украины Андрей Закревский.

Закревский отметил, что Украина смогла избежать критических рисков благодаря диверсификации поставок — топливо импортируется уже из более чем 10 стран, и на днях к этому перечню добавились еще два государства — Нигерия и Саудовская Аравия.

«Ведутся переговоры с новыми партнерами, среди которых страны Ближнего Востока», — сказал он.

В то же время эксперт подчеркнул: цены и дальше будут нестабильными, но при условии достаточного ресурса рынок сможет функционировать без сбоев.

Напомним, цены на горючее в Украине поднялись после обострения ситуации на Ближнем Востоке и подорожания нефти в мире. Правительство уже ввело комплекс мер по стабилизации рынка.

Эксперт предупредил, что в апреле 2026 года цены на АЗС могут достичь психологической отметки в 100 грн за литр дизеля. Однако дефицит на заправках вряд ли будет.

Цены на топливо сегодня, 6 апреля

Средняя стоимость бензина А-95 на больших АЗС частично выросла и составляет около 73,22 грн за литр, дизельного горючего — 89, 13 грн. В частности, стоимость бензина, дизеля и газа подскочила на АЗС UPG, Окко, WOG.

Самый дорогой дизель предлагают сети Окко, WOG и Socar, в то время как самое дешевое горючее — «Укрнафта» и «БРСМ-Нефть».