Грозит ли Украине тотальный блэкаут: экономист о массовых отключениях света

Россия не сможет ракетными обстрелами добиться тотального блэкаута и разрушения энергосистем Украины.

Такое мнение высказал доктор экономических наук Андрей Длигач в рамках совместного проекта "Розмови про важливе" "Сніданку з "1+1" и ТСН.ua.

"Во-первых, риски конечно остаются, хотя по аналитике наших разведчиков, по разным оценкам военных экспертов, у России остались возможности от 2-3 до 5 ракетных обстрелов вроде тех, что мы уже видели. И даже если они попытаются сконцентрировать эти усилия на украинской энергетической инфраструктуре, все равно тотального блэкаута, тотального разрушения украинской энергосистемы не произойдет. Мы делали это моделирование с разными организациями и видим, что это фактически невозможно", — отметил экономист.

Тем не менее, говорит Длигач, "массовые отключения и то, о чем говорит премьер-министр, отключения на 5-7 дней, вполне вероятны, нужно к ним готовиться".

По мнению эксперта, последствия блэкаута для экономики будут не столь разрушительными, "чем мы уже получили в феврале-марте этого года".

"В этом году блэкаут прибавил примерно 2-3% к падению украинского ВВП, суммарно к концу года мы потеряем около 35-37% ВВП, возможно немного больше. Существенно эта цифра уже не изменится. На самом деле блэкаут, такие обстрелы приведут к тому, что около только 7% предприятий останавливаются полностью и около 20% частично. Это не разрушительно для украинской экономики, мы переживем точно", — заявил он.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что выход из сложнейшего случая полного блэкаута может длиться 7-10 дней.

"В случае наиболее сложного случая полного блэкаута, когда вообще все разбито, выход будет продолжаться от 7 до 10 дней. Это по расчетам наших энергетиков. Подчеркну, это теоретические расчеты, потому что мир не переживал еще такие вещи", — сказал он.

Шмыгаль ранее заявил о создании в Украине параллельной энергетической системы, питающейся от генераторов независимо от центральной.

Вицепремьер — министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков заявил, что в результате обстрелов армии РФ в Украине значительно повреждено около половины критической электроэнергетической инфраструктуры. Более того, некоторые объекты полностью разрушены.

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