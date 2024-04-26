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Группа ДТЭК Рината во время войны стала крупнейшим частным инвестором в украинскую экономику

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Группа ДТЭК Рината во время войны стала крупнейшим частным инвестором в украинскую экономику

Фото: УНИАН

Об этом говорится в рейтинге Forbes.

"Поскольку в Украине сейчас нет кредитного финансирования, фактически наша прибыль идет в инвестиции – это примерно $1 млрд за два года большой войны. Приоритетно тратим собственные средства на восстановление разрушенных станций, сетей и подстанций, инвестируем в добычу газа и уголь", — сказал генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.

Тимченко добавил, что в 2023 году инвестиции компании увеличились на треть – почти до 18,3 млрд грн.

"В Украину мы инвестируем 90%, в Европу – 10%. Эта пропорция будет сохраняться на период войны. Взвешиваем риски страны, но готовы брать больше, чем иностранный инвестор", — подчеркнул Тимченко, добавив, что в Европе инвестиции в значительной степени состоят из кредитных. средств.

Он подчеркнул, что с начала полномасштабного вторжения одно из главных направлений компании – это энергетическая безопасность.

Напомним, по итогам 2023 года группа ДТЭК Ахметова уплатила 40,2 млрд гривен налогов.

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