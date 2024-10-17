Группа компаний Dalgakiran приобрела контрольный пакет акций производителя газовых компрессоров «Сенси»

Группа компаний ООО «Далгакиран компрессор Украина» (Dalgakiran), являющаяся одним из лидеров в производстве промышленного оборудования, объявила о приобретении контрольного пакета акций украинского производителя газовых компрессоров и специализированного оборудования для нефтегазовой промышленности ООО «Сенси».

Как отметили в пресс-службе компании, это слияние открывает новые перспективы для обеих компаний, ведь теперь Dalgakiran получит доступ к уникальным технологиям и передовым разработкам компании «Сенси». Благодаря этому она сможет расширить ассортимент оборудования для обеспечения потребностей своих клиентов по всему миру, особенно в сегментах, нуждающихся в надежных и эффективных решениях в сложных условиях эксплуатации.

В то же время, Dalgakiran намерена вложить значительные инвестиции в расширение производственных мощностей «Сенси», благодаря чему удастся одновременно увеличить объемы производства и усовершенствовать технологические процессы, повысить производительность и обеспечить еще лучшее качество продукции.

Кроме того, компания планирует активно развивать экспорт продукции украинского производства, сделав ее доступной еще большему числу клиентов в разных странах мира.

«Совместное развитие инновационных технологий, расширение производственных мощностей и активная экспортная деятельность станут двигателями для дальнейшего роста обеих компаний. Мы уверены, что это партнерство принесет не только новые возможности для бизнеса, но и большую пользу для клиентов, которые получат доступ к передовым решениям в сфере газовых компрессоров и оборудования для нефтегазовой промышленности», – заявили в пресс-службе Dalgakiran.

Как отметил директор «Далгакиран компрессор Украина» Вячеслав Динков, слияние с компанией «Сенси» повысит не только возможности Далгакиран предоставлять лучшие решения своим клиентам, но и станет мощным толчком для развития всей отрасли.

«Мы работаем в очень чувствительном на сегодняшний день сегменте, наша продукция востребована на энергетическом рынке страны. Объединяясь с «Сенси», мы не только увеличиваем возможности украинцев противостоять уже приближающейся сложной зиме, но и вносим свой вклад в восстановление экономики страны. Расширяя свое производство в Украине, мы даем рабочие места нашим людям и одновременно сокращаем сроки доставки продукции украинским клиентам», – подчеркнул он.

Напомним, строительство завода ООО «Далгакиран компрессор Украина» в селе Белогородка Киевской области было завершено летом 2024 года, в этот проект было инвестировано около 400 миллионов гривен.