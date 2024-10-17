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Группа компаний Dalgakiran приобрела контрольный пакет акций производителя газовых компрессоров «Сенси»

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Группа компаний Dalgakiran приобрела контрольный пакет акций производителя газовых компрессоров «Сенси»

Слияние компаний станет мощным толчком для развития всей отрасли.

Группа компаний ООО «Далгакиран компрессор Украина» (Dalgakiran), являющаяся одним из лидеров в производстве промышленного оборудования, объявила о приобретении контрольного пакета акций украинского производителя газовых компрессоров и специализированного оборудования для нефтегазовой промышленности ООО «Сенси».

Как отметили в пресс-службе компании, это слияние открывает новые перспективы для обеих компаний, ведь теперь Dalgakiran получит доступ к уникальным технологиям и передовым разработкам компании «Сенси». Благодаря этому она сможет расширить ассортимент оборудования для обеспечения потребностей своих клиентов по всему миру, особенно в сегментах, нуждающихся в надежных и эффективных решениях в сложных условиях эксплуатации.

В то же время, Dalgakiran намерена вложить значительные инвестиции в расширение производственных мощностей «Сенси», благодаря чему удастся одновременно увеличить объемы производства и усовершенствовать технологические процессы, повысить производительность и обеспечить еще лучшее качество продукции.

Кроме того, компания планирует активно развивать экспорт продукции украинского производства, сделав ее доступной еще большему числу клиентов в разных странах мира.

«Совместное развитие инновационных технологий, расширение производственных мощностей и активная экспортная деятельность станут двигателями для дальнейшего роста обеих компаний. Мы уверены, что это партнерство принесет не только новые возможности для бизнеса, но и большую пользу для клиентов, которые получат доступ к передовым решениям в сфере газовых компрессоров и оборудования для нефтегазовой промышленности», – заявили в пресс-службе Dalgakiran.

Как отметил директор «Далгакиран компрессор Украина» Вячеслав Динков, слияние с компанией «Сенси» повысит не только возможности Далгакиран предоставлять лучшие решения своим клиентам, но и станет мощным толчком для развития всей отрасли.

«Мы работаем в очень чувствительном на сегодняшний день сегменте, наша продукция востребована на энергетическом рынке страны. Объединяясь с «Сенси», мы не только увеличиваем возможности украинцев противостоять уже приближающейся сложной зиме, но и вносим свой вклад в восстановление экономики страны. Расширяя свое производство в Украине, мы даем рабочие места нашим людям и одновременно сокращаем сроки доставки продукции украинским клиентам», – подчеркнул он.

Напомним, строительство завода ООО «Далгакиран компрессор Украина» в селе Белогородка Киевской области было завершено летом 2024 года, в этот проект было инвестировано около 400 миллионов гривен.

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