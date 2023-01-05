Группа компаний UPG приобрела у Польши терминал для хранения и перевалки нефтепродуктов

Группа компаний UPG заключила соглашение о приобретении активов польской компании Baltchem SA Zakłady Chemiczn.

Как сообщили в пресс-офисе АЗК UPG, в распоряжении сети АЗК UPG будет мощный морской терминал в Польше для перевалки и хранения нефтепродуктов, что позволит бесперебойно поставлять топливо в Украину по доступным ценам.

В компании отмечают, что адаптировали бизнес к сегодняшним вызовам и в кратчайшие сроки наладили надежные и стабильные партнерские отношения с такими европейскими производителями высококачественных нефтепродуктов как Royal Dutch Shell, Total Energies SE, Neste Oyj, Glencore Energy. Соответственно, все виды горючего, реализуемого национальной сетью АЗК UPG, поставляются из Европы и соответствуют пятому экологическому стандарту.

Компания заботится о том, чтобы даже во время войны украинские водители не испытывали дефицита горючего. Ведь АЗК являются объектами критической инфраструктуры, от эффективной работы которых зависит функционирование многих сфер страны, а зачастую человеческие жизни. Сегодня сеть UPG прилагает максимум усилий обеспечивая бесперебойную поставку топлива в страну.

Поддерживая экономику и друг друга, мы приближаем победу.

Справка:

Как уже сообщалось, с первых дней широкомасштабной войны UPG сразу разорвала партнерские отношения с белорусским производителем горючего, полностью отказавшись от их продукции.

Еще с начала агрессии российской федерации в 2014 году и оккупации АР Крым и отдельных территорий Донецкой и Луганской областей компанией не было закуплено и реализовано ни одной тонны российских нефтепродуктов. Это принципиальная позиция компании не сотрудничать со страной-агрессором , отмечают в UPG.

Ознакомиться с официальным заявлением сети АЗК UPG.