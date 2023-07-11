Грузинские виноделы, представленные в Украине, заработают $240 млн на поставках государству-агрессору

За 2022 год Грузия увеличила объемы экспорта вина в россию на 63,7%, а в первом квартале 2023 года — еще в полтора раза. В настоящее время Грузия является крупнейшим поставщиком вина в рф, вытеснив с этой позиции Италию. Прогнозные доходы грузинских поставщиков вина государству-агрессору в этом году превысят 240 миллионов долларов.

При этом владельцы и топ-менеджеры 8 из 10 крупнейших экспортеров грузинского вина в россию являются финансовыми донорами властной пророссийской партии "Грузинская мечта". Об этом пишет "Телеграф" со ссылкой на данные грузинского центра мониторинга GMC.

Почти все бренды грузинского вина, экспортируемого в россию, представлены и на полках украинских супермаркетов, отмечает "Телеграф".

Ранее корпорация Укрвинпром обратилась к Кабинет министров с предложением установить специальные пошлины в размере 50% на готовую винодельческую продукцию происхождением из Грузии и Армении. Свою инициативу Укрвинпром аргументировал кризисной ситуацией в украинском виноделии, недружественной политикой руководства Грузии и Армении к Украине и его лояльностью государству-агрессору. Инициатива Укрвинпрома сейчас прорабатывается Кабинетом министров.