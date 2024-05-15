Харьковская ОВА заключила договоры на строительство фортификаций почти на 8 миллиардов гривен – источник

Договоры были заключены за работу, за поставки проволочных изделий и древесины на фортификационные сооружения.

Харьковская областная военная администрация в 2023-2024 годах заключила договоры на строительство фортификаций и поставки материалов почти на 8 миллиардов гривен.

Об этом сообщает Харьковский антикоррупционный центр (ХАЦ), ссылаясь на своих аналитиков.

Харьковщина в конце 2023 года и начале 2024 считалась эталонным регионом в восстановлении фортификационных сооружений. Так сказал президент. Владимир Зеленский "рекламировал" нашу оборону на итоговой годовой пресс-конференции и рекомендовал строить так, как в Харьковской области. Не лучше, а именно по этому "стандарту". Он это говорил не по бумаге, а после личного визита на границу, и просил распространить этот опыт на другие области. Тогда речь не шла о первой, второй или третьей линии фортификаций – речь шла об общей обороне региона.

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“Есть областные государственные администрации, я хочу их очень поблагодарить. В большинстве своем они делали эту работу с начала войны… Если я вижу в Харьковском регионе и благодарен и области, и городу. Так, как они объединились с военными специалистами, со строительными компаниями. И наш государственный бюджет составляли вместе с бизнесом. И то, что они там сделали. Я думаю, что это мощно. И если я вижу это там и не вижу в другой области, и задаю конкретные вопросы нашим военным. – Достаточно ли этого? – Да. – А почему тогда здесь слабее, чем в Харьковском регионе, как пример? Так они говорят: "Да, было бы лучше намного, мы были бы увереннее, если бы был такой уровень". Моя задача проста: пожалуйста, стандартизируйте такую крепкую защиту”, — сказал 19 декабря Владимир Зеленский.

Когда-то на границу Харьковщины ездил премьер-министр Украины Арсений Яценюк, чтобы посмотреть на свою именную стену. Она не спасла Харьков в 2022 году. В 2024-м первая линия современной, "эталонной" обороны не спасла ни одного села на приграничье, потому что ее не было. За первой линией много где нет "зубов драконов", минных полей, опорных пунктов — каких-либо инженерно-военных сооружений для остановки вражеской пехоты.

Чтобы не разгонять "зраду" и не участвовать в параде ИПСО, аналитики ХАЦ сделали первый шаг и посчитали все расходы Харьковской областной военной администрации на оборону в 2023-2024 годах и нашли всех подрядчиков, которые выполняли работы и зарабатывали на этом.

Итак, в 2024 году департамент жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса ХОВА заключил 223 договора о строительстве фортификационных сооружений на общую сумму в 4,51 миллиарда гривен. Об этом стало известно из системы публичных закупок ProZorro.

Все договоры заключены по прямой процедуре, без проведения тендеров. Конечно, без загрузки смет и отсутствием сведений работ, в связи с тем, что объекты связаны с обороной страны.

Договоры заключались по прямой процедуре, без проведения тендеров / Фото: ProZorro

Из общего количества 46 договоров на 993,8 млн грн заключили с ООО "Трест Жилстрой-1" Александра Харченко. Фирма на протяжении последних 10-15 лет остается строительным фаворитом Харьковского горсовета и одним из главных бенефициаров кооперативной схемы выделения земли в городе, где среди обвиняемых — бывший городской голова Михаил Добкин.

Еще 29 договоров на 545,7 млн грн заключили с ООО "Тех-Инком". До начала 2024 года владельцами компании были Игорь Карпенко и Виктория Письмак (сейчас ее часть переписали на Дмитрия Быкова). Человек с таким же ФИО, Виктория Алексеевна Письмак, является директором ООО "А.И.Р.", совладельцем которого до недавнего времени был Андрей Иванович Руденко, которого недавно уволили с должности вице-мэра Харькова по вопросам обеспечения жизнедеятельности города (именно он в команде Игоря Терехова отвечал за оборону).

Менеджера Руденко, Викторию Письмак (фигурирует во многих, причастных к Руденко фирмам) заменили в ООО "Тех-Инком" тогда, когда, по данным dumka.media, стало известно, что правоохранители проводили обыск в доме Руденко. Речь идет о деле, где фигурирует его жена, которая якобы снабжала колючую проволоку для фортификационных сооружений в регионе.

Также 14 договоров на 327,6 млн грн подписали с ЧП "Строительная фирма "Промтекс" (окружение бывшего нардепа Анатолия Денисенко).

Еще 15 договоров на 325 млн грн получило ООО "Строй ЮА" из Кривого Рога, владельцем которого является Виктория Дидык из Днепра.

15 договоров на 303,6 млн грн подписали с харьковским ООО "Жилстрой-3" ( собственники Юрий Мельник и Александр Малеев), 11 договоров на 232,9 млн грн — с ООО "Бизнес Проект" (владелец Виталий Кравченко из Эсхара Чугуевского района). Фирма до середины 2023 вообще не участвовала в публичных закупках. Как стало известно из материала "Строительство фортификационных сооружений в Харьковской области: российский след, "удачливые" новички и скрытые цены", "Бизнес проект" было зарегистрировано в одном офисе с ООО "СТК Монтаж Украина". Бывшим основателем "СТК Монтаж Украина" был Геннадий Хлебинских, фигурирующий в истории с "СК Пантеон", которая на тендерах Харьковской ОВА подавала фейковые документы. Именно Хлебинских якобы предоставил сомнительные документы об опыте работ для ООО "СК Пантеон", что и позволило фирме раньше выиграть тендеры на восстановление многоэтажек на деоккупированных территориях.

7 договоров на 177,7 млн грн заключили с полтавским ООО "Ремтехналадка", владелица — Евгения Корнберг, еще 7 договоров на 142 млн грн — с ООО "Ростдорстрой" из Одессы. Бенефициарами указаны депутат Одесского горсовета Юрий Шумахер и Евгений Коновалов,

6 договоров на 127,2 млн грн — с ООО "Строительная компания Мегастрой-2012" Александра Торяника из Харькова, 6 договоров на 117,5 млн грн с ООО "Терролес Строй" из Днепра, владельцем является Екатерина Ларионова из Киева.

6 договоров на 117 млн грн получило ОДО "Жилстрой-2" Дмитрия Кроленко и Александра Конюхова, 7 договоров на 86,6 млн грн с ООО "Гудест", 4 договора на 78,1 млн грн с ООО "ПМП Импульс", 4 договора на 78 млн грн с ООО "ВИП Групп", 3 договора на 58,8 млн грн с ООО "Восток-Теплоремонт", 3 договора на 57,6 млн грн с киевским ООО "Компания "Регион-Буд", 2 договора на 40 млн грн с ООО "БМЗ Строй", 2 договора на 38,3 млн грн с харьковским ООО "СК Пантеон", 2 договора на 38,3 млн грн с ООО "Фаворитстрой Компани", 2 договора на 24,8 млн грн с ООО "Эверест Констракшн".

Еще 509 договоров на 2,16 млрд грн. В течение 2023-2024 годов Департамент заключил на работы по строительству в сфере территориальной обороны. Здесь еще 758,8 млн грн – это ПАО "Трест Жилстрой-1".

81 договор на 687,4 млн грн был заключен с ООО "Проектный Альянс". Владельцы – бывший чиновник Харьковской ОГА и депутат горсовета Андрей Колос и Александр Сорочинский. Еще в начале 2023 года, когда компания уже начала активно получать подряды от ОВА, среди учредителей был Игорь Рожков. Человек с таким именем в русских реестрах значится гражданином России и основателем нескольких русских компаний. Семья Рожкова, куда входит и Никита Рожков – депутат Харьковского райсовета, избранный от запрещенной ныне "ОПЗЖ", активно вела бизнес в России. Собственно, именно после того, как информация о возможном "российском следе" Рожковых стала публичной, перечень владельцев "Проектного альянса" изменился.

55 договоров на строительство в сфере территориальной обороны на 419,8 млн грн заключили с ОДО "Жилстрой-2".

Только на строительство фортификационных сооружений и работы по строительству в сфере терробороны заключили договоры на 6,67 млрд грн.

Также Департамент ЖКХ и ТЭК Харьковской ОВА в течение 2023-2024 годов заключил 229 договоров на 471 млн. грн. по поставке древесины для строительства фортификаций.

Подробнее о поставщиках древесины написала глава Антикоррупционного центра "Граница" Мартына Богуславец для колонки в "Украинской правде". Департамент ЖКХ и ТЭК Харьковской ОВО заключал прямые договоры на поставку древесины для укреплений с фирмами с признаками фиктивности.

На 270 млн гривен заключили договоры на древесину, информация о которой засекречена, с ФЛП Чаус И. А., ООО "Герц индустрия", ООО "Сатисстрой", ООО "АТТ БУД" и ООО "Деревообрабатывающее предприятие Восход".

Все начали зарабатывать миллионы сразу через несколько месяцев после регистрации. Классически – по прямым договорам и без конкурсных закупок.

“Владельцы этих фирм не напоминают успешных бизнесменов: имеют открытые судебные дела, от краж виски до домашнего насилия над мужем и матерью, некоторые из них лишены родительских прав и имеют исполнительные производства по кредитам в банках. Еще одна интересная деталь – похоже, эти бенефициары даже не догадываются, что они миллионеры. Ведь продолжают работать посменно на полях и заводах, – сообщила Мартына Богуславец.

Например, в ООО "Сатисстрой" директором является Дмитрий Кнорозов, ранее бывший директором и в ООО "Герц индустрия". На нем есть исполнительные производства по долгам.

Еще 60 договоров на 496,5 млн. грн в течение 2023-2024 годов Департамент заключил на поставку проводных изделий для строительства фортификаций.

155 млн грн стоила поставка габионов и "домов хоббитов" для фортификаций.

Также ХАЦ нашел 48 договоров на 127,3 млн грн – поставка конструкционных материалов, еще 11,2 млн грн – договоры на поставку крепежных материалов.

В целом за работу, поставки проволоки и древесины на фортификационные сооружения Департамент ХОВА за 2023-2024 годы заключил договоров почти на 8 млрд грн.

Кроме этого, в 2023 году Служба восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области с ПАО "Трест Жилстрой-1" заключила договор на 1,73 млрд грн по реконструкции объекта со строительством фортификационного сооружения и установкой оборудования.

Что должны обеспечить областные военные администрации

И напоследок о полномочиях военных администраций по обороне. Еще в марте 2023 года правительство определило ОВА государственными заказчиками в сфере обороны по строительству военных инженерно-технических и фортификационных сооружений. Решения о таком строительстве областные военные администрации принимают по представлению командующих соответствующих группировок войск (сил), в операционных зонах которых будут проводить строительство, с указанием мест и количества объектов строительства.

Областные военные администрации должны обеспечить:

строительство военных инженерно-технических и фортификационных сооружений;

представление в Министерство обороны информации об обоснованной потребности в средствах для строительства военных инженерно-технических и фортификационных сооружений, определенных командующими соответствующих группировок войск (сил);

координацию и контроль материально-техническим, финансовым и социально-бытовым обеспечением во время строительства;

контроль качества строительства, эффективным, результативным и целевым использованием бюджетных средств;

передачу построенных военных инженерно-технических и фортификационных сооружений военному командованию, определенному Министерством обороны.

Напомним, правительство дополнительно выделило 5,6 млрд грн на строительство надежных фортификационных сооружений в пяти областях Украины.

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