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Хлеб в Украине будет дорожать: экономист объяснил, насколько и когда
Эксперт спрогнозировал подорожание хлеба в Украине, а также сказал, насколько могут вырасти цены летом.
В Украине в течение лета цены на хлеб могут вырасти примерно на 6%, однако резкого скачка стоимости основных сортов продукции не ожидается.
Об этом в комментарии Новости.LIVE рассказал исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.
По его словам, прогноз касается, прежде всего, социальных и массовых сортов хлеба, которые ежедневно покупает большинство украинцев.
«Речь идет именно о хлебе массового потребления, а не о премиальной выпечке, кондитерских изделиях, тортах или печенье», — подчеркнул Пендзин.
Он отметил, что нынешняя динамика цен остается умеренной по сравнению с предыдущими годами. В частности, в 2022-м хлеб в Украине за год подорожал на 24%, в то время как сейчас годовой рост цен составляет около 14–15%.
По мнению эксперта, в ближайшие месяцы производители, скорее всего, продолжат постепенно корректировать цены.
«В летний период темпы подорожания могут оставаться на уровне до 2% ежемесячно», — пояснил он.
Если такая тенденция сохранится в течение июня, июля и августа, общий рост стоимости хлеба за лето может составить около 6%.
В то же время Пендзин не прогнозирует резких ценовых шоков на рынке базовых хлебобулочных изделий.
Напомним, цены в Украине на некоторые продукты и услуги продолжают расти. Главная причина — увеличение расходов бизнеса на коммунальные услуги, заработную плату и логистику.
Тем временем в стране за сутки рухнули цены на популярный продукт. По данным рынка, импортная черешня потеряла более половины стоимости с начала июня.