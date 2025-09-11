Хлеб подорожает, несмотря на хороший урожай: почему украинцам стоит готовиться к росту цен

Хлеб / © pixabay.com

Несмотря на то, что урожай пшеницы в Украине остался на уровне прошлого года (около 22 миллионов тонн), украинцам стоит готовиться к дальнейшему росту цен на хлеб. Заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук объяснил, что ключевые факторы удорожания кроются не в сырье, а в других составляющих производства.

Об этом он рассказал в интервью «Главреду».

Марчук отметил, что доля пшеницы в конечной стоимости хлеба составляет всего 20-25%. Основными же причинами роста цен являются:

Логистика и горюче-смазочные материалы: их стоимость постоянно растет.

Расходы на энергоносители: хлебозаводы работают на газе и электроэнергии, которые подорожали с 1 августа 2025 года.

Высокая инфляция: в Украине она составляет около 22%.

Оплата труда: зарплаты работников хлебозаводов, которые являются критической инфраструктурой, должны быть не менее 20 тыс. грн.

Курс валют: производство зависит от импортных комплектующих, закупаемых за доллары и евро.

Эксперт добавил, что цены на хлеб стабильно растут уже 9 месяцев подряд. По его прогнозам, к концу 2025 года хлеб может подорожать примерно на 20-25%, что соответствует динамике в прошлом году.

