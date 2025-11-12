Хлеб снова подорожает?: экономист раскрыл реальный прогноз цен

Хлеб / © Pixabay

Рост стоимости хлеба массовых сортов в Украине будет оставаться умеренным, даже несмотря на инфляционное давление и военные риски.

Об этом заявил экономист, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин в интервью Главреду.

По его словам, цены на хлеб массовых сортов не будут превышать 2% в месяц, вне зависимости от ситуации на рынке.

"Если посмотреть на историю изменения цен, даже в критическом 2022 году, когда инфляция достигала 27%, хлеб подорожал всего на 20,5%. Наши производители социально ориентированы, и резких скачков не допустят", - пояснил эксперт.

Массовый хлеб — стабильный, но премиум-выпечка будет дорожать

Пендзин отметил, что существенные колебания возможны только в сегменте кондитерских изделий – тортов, печенья, булочек, премиум-выпечки.

Цены на такую продукцию могут расти быстрее, поскольку часть издержек изготовители хлеба покрывают за счет кондитерки.

"Хлеб массовых сортов не подорожает более чем на 2% в месяц. Другое дело - кондитерка. Там возможны существенные колебания, потому что бизнес компенсирует расходы", - подчеркнул он.

Подорожает ли в Украине хлеб — прогноз

Экономист подверг критике заявления некоторых представителей отраслевых ассоциаций, которые прогнозировали резкое подорожание хлеба.

"Зачем обманывать людей? У таких прогнозов нет оснований. Производители прекрасно понимают, что значительное повышение цен сразу привлечет внимание Антимонопольного комитета и правоохранителей", - отметил Пендзин.

По его прогнозам, максимальное подорожание хлеба в 2025 году останется в пределах 2% в месяц, а в отдельные периоды может быть даже ниже.

Ранее сообщалось, что до конца 2025 года украинцы могут ожидать повышения цен на некоторые продукты питания, в частности мясо, фрукты и масло, в то же время овощи и яйца пока не подорожали.