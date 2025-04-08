Хлеб снова подорожает: эксперт назвал причины роста цен

Подорожает ли хлеб. / © Pixabay

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Цены на хлеб в Украине в 2025 году будут расти примерно на 1,5–2% ежемесячно, а в целом к концу года могут увеличиться еще на 20%.

Об этом заявил заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук в интервью "Главреду".

По его словам, оптимистических прогнозов по стабилизации стоимости хлебобулочных изделий нет, ведь продолжаются те же тенденции, которые повлияли на рост цен в 2024 году.

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Среди главных причин удорожания:

рост себестоимости производства – из-за удорожания комплектующих, энергоносителей и логистики;

дефицит рабочей силы в результате мобилизации – предприятия вынуждены инвестировать в автоматизацию, что увеличивает расходы;

инфляция – к концу 2024 года она составляла 12%, а в начале 2025-го уже превысила 13%;

дефицит продовольственной пшеницы в мире, что создает конкуренцию за ресурсы и толкает цены вверх как на внешние, так и на внутреннем рынке.

"2025 год, к сожалению, тоже будет характеризоваться ростом цены на хлеб", - резюмировал Марчук.

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