Хлеб в Украине подорожает: эксперт ответил, как вырастут цены в 2025 году

Цены на хлеб в Украине 2025 / © Pixabay

Цены на хлеб в Украине могут вырасти, но не мгновенно и примерно до 55 грн за буханку.

Об этом главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Усс рассказал в эфире День.LIVE.

Он отметил, что стабилизация валютного курса способна способствовать определенному снижению цен на импорт. В то же время рост стоимости горючего и дальше будет влиять на удорожание продуктов, в частности хлеба.

«О внутренней украинской ситуации: тот же хлеб. Мы понимаем, что пшеница наша, мощности производства — наши. Понятно, что фактор горючего тоже влияет. Рост цен на горючее — вот что может подтолкнуть цены вверх. Поэтому скажу так, здесь рост, к сожалению, будет», — сказал Усс.

По прогнозам эксперта хлеб в Украине может стоить до 55 грн.

«Это не будет за 60 грн и дальше. Я понимаю, что ракета может прилететь и повредить предприятия по производству и выпеканию хлеба, и тогда цены вырастут элементарно из-за сокращения предложений… Но говорить, что формируются основания для безумного роста… Конечно, через месяц-два мы проверим это. Ведь это пока слова. Итак, посмотрим, что будет с хлебом. В отличие от валют, я не думаю, что будет сокращение цен», — пояснил он.

Напомним, в Украине цена на борщовый набор постепенно снижается. Из-за погоды весной урожай 2025 года сильно пострадал. Однако в дальнейшем страна ожидает прироста урожая овощей — до 800 тысяч тонн.

Цена на борщовый набор начнет постепенно снижаться в конце лета-2025.

Между тем есть продукты , уже сейчас демонстрирующие стремительное подорожание. По данным специалистов, с июня по июль 2025 года их стоимость значительно возросла.