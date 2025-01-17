Хлеб в Украине в 2025 году подорожает: сколько придется платить за продукт

Цены на хлеб в Украине растут из-за удорожания топлива, нестабильности в энергоносителях, удорожания сырья.

Об этом сообщил заместитель главы Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук в комментарии УНИАН.

По его словам, на цены повлияла война, потому что за неимением кадров нужно было инвестировать средства в оборудование, чтобы заменять человека, и это привело к тому, что как производители, так и переработчики понесли дополнительные расходы, стоимость кредитов, поднятие цен на электроэнергию и отключение света.

"Не менее важный, но не ключевой фактор, влияющий на стоимость продуктов – цена на сырье. К примеру, цены на муку не являются главным фактором формирования стоимости хлеба. Стоимость этого сырья составляет не более 30% от конечной цены на продукт. В 2025 году ежемесячно цены на хлеб могут расти в пределах 1,5-2%, а за год в целом он может подорожать более чем на 20%", — объяснил эксперт.

Ранее сообщалось, что фактическая потребительская инфляция в декабре 2024 превысила прогноз Национального банка Украины, в ближайшие месяцы цены продолжат расти.

В то же время НБУ ожидает, что инфляция вернется на траекторию устойчивого снижения во второй половине 2025 года.

По данным Госстата, потребительская инфляция в Украине по итогам 2024 года выросла на 12,0%, в том числе в декабре инфляция составила 1,4%.

Читайте также: