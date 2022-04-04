Хочет финансировать убийства украинцев: Австрия не поддержит санкции ЕС против российского газа

Хочет финансировать убийства украинцев: Австрия не поддержит санкции ЕС против российского газа

Импорт из России составляет 80% поставок газа в Австрию.

Австрия не откажется от покупки российского газа и не поддержит санкции Европейского союза.

Об этом заявил министр иностранных дел Александр Шалленберг, пишет Bloomberg.

Шалленберг заявил, что у ЕС якобы есть другие возможности, чтобы наказать Россию.

Bloomberg добавляет, что Австрия является одним из крупнейших производителей зеленой энергии, на газ приходится примерно четверть потребностей энергии. Импорт из России составляет 80% поставок газа в Австрию.

Напомним, крупнейшие импортеры сжиженного газа в Китае пытаются в обход санкций приобрести дополнительные российские поставки, чтобы "сэкономить".

Также Словакия изменила свое предварительное решение по оплате за газ в рублях. Страна отказалась от такого требования РФ и будет платить в евро.