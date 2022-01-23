"Холодный душ": в МВФ сообщили, каким странам угрожают серьезные последствия из-за повышения ставок в США

МВФ больше всего беспокоят страны с низким доходом.

Глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила, что повышение ставок в США может иметь серьезные последствия для стран с более высоким уровнем долга, номинированного в долларах.

Об этом сообщает CNBC.

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По ее словам, повышение процентных ставок Федеральным резервом США может "стать холодным душем" для и без того слабого экономического восстановления в некоторых странах. Поэтому, как уточнила Георгиева, "чрезвычайно важно", чтобы ФРС четко сообщала о своих политических планах, чтобы предотвратить неожиданности, поскольку более высокие процентные ставки в Штатах могут сделать обслуживание долга в долларах дороже для стран.

Георгиева сказала, что сообщение МВФ для стран с высоким уровнем долга в долларах таково: "Действуй сейчас. Если вы можете продлить срок погашения, пожалуйста, сделайте это. Если у вас есть несоответствия валюты, сейчас самое время их устранить".

Она добавила, что ее больше всего беспокоят страны с низким доходом и высоким уровнем этого долга, отметив, что две трети сейчас находятся в "долговом кризисе".

По ее словам, в МВФ ожидают, что восстановление мировой экономики продолжится, оно несколько теряет импульс.

"2022 год – это как перемещение полосой препятствий", – сказала Георгиева, учитывая такие риски, как рост инфляции, пандемия и высокий уровень долга.

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