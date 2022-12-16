"Хороший результат": ЕС выделил Украине $18 млрд макрофинансовой помощи на следующий год

В общей сложности ЕС в 2022 году выделил Украине €19,7 млрд финансовой помощи.

Европейский Союз выделил Украине макрофинансовую помощь на следующий год в размере 18 миллиардов евро.

Об этом сообщили глава Евросовета Шарль Мишель на пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе и президент Владимир Зеленский в своем традиционном видеообращении.

"Мы одобрили программу помощи Украине на сумму €18 млрд. ЕС придерживается своего слова", – сказал Мишель

"Есть подтверждение макрофина от Европейского Союза для Украины на следующий год. Объем – 18 миллиардов евро. Это хороший результат", – отметил Зеленский.

В свою очередь глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕС в 2022 году выделил Украине €19,7 млрд финансовой помощи. Она заверила, что Евросоюз продолжит поддерживать нашу страну так долго, как потребуется.

Ранее европейские СМИ писали, что вето на выделение Украине €18 млрд. накладывали Польша и Венгрия. Будапешт пошел на уступки в обмен на выделение субсидий Венгрии. Варшава, выступавшая против ставки налога на прибыль крупных корпораций в размере 15%, тоже поддержала Украину.

Напомним, что Еврокомиссия 14 декабря выплатила Украине третий и последний транш в размере 500 млн. евро в рамках пакета макрофинансовой помощи на 5 млрд. евро.

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