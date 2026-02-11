- Дата публикации
«Хотят, чтобы разрешили продавать лекарства в киосках с шаурмой»: политолог объяснил причины атак на аптечные сети
В последние недели в Украине происходит спланированная информационная атака на фармацевтический рынок, целью которой является попытка добиться продажи лекарственных средств вне квалифицированной аптечной системы, заявил политолог Кирилл Сазонов.
По его словам , речь идет о системном давлении на отрасль из-за публичных заявлений чиновников, втягивании АМКУ и массовом размещении заказных материалов в медиа.
«Последние недели идет жесткий накат на фармацевтический рынок. Прямо спланированная волна атаки на целую индустрию. Здесь и Генпрокурор с заявлениями, и давнее расследование АМКУ, и тонны заказных материалов, преимущественно на сайтах-помойках. Все силы пытаются убедить нас, что фармацевты – это что-то плохое, и их вообще нужно обходить стороной», – отметил Сазонов.
Он подчеркнул, что не напоминает случаев, когда на целую отрасль оказывалось столь интенсивное информационное давление.
По мнению политолога, «весь этот поток черного пиара против фармацевтов – это попытка недобросовестных дельцов убедить правительство разрешить торговать лекарствами в любом месте и где угодно – от супермаркетов и автозаправок до тату-салонов и киосков с шаурмой».
«Просто уничтожить рынок, чтобы кто-то мог разложить у себя на прилавках ибупрофен и продавать его как семена. Наплевать на учет, контроль качества и безопасность пациентов – пустить все на самотек, потому что кто-то очень хочет зарабатывать на торговле лекарством», – считает он.
Сазонов также заявил, что в информационную кампанию, по его оценке, вкладываются значительные средства.
«В это сейчас вливаются огромные деньги – на покупку медиа, экспертов и не хочется в это верить, но, очевидно, и громкие заявления отдельных представителей власти появились не просто так», – отметил политолог.
Он призвал критически оценивать публикации с резкой критикой аптечного сектора и учитывать возможные мотивы их появления.