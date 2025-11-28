«Хребет украинской экономики»: Метинвест Ахметова возглавил рейтинг ключевых компаний страны - СМИ

Реклама

Издание называет эту компанию «хребтом украинской экономики»: несмотря на войну и потерю ключевых активов, Метинвест остается самым крупным холдингом страны.

Этот рейтинг Forbes Ukraine составляет ежегодно, и в 2024 году стоимость билета для попадания в рейтинг выросла до 5,5 млрд грн выручки. В первую пятерку вошли Метинвест, ДТЭК, АТБ, Kernel и Fozzy Group. Выручка Метинвеста в 2024 году составила 323,2 млрд грн - это самый большой показатель среди частного сектора.

Метинвест остается самым большим, несмотря на серьезные потери активов: в 2022 году компания потеряла «Азовсталь» и ММК им. Ильича в Ивано-Франковске. В январе 2025 г. из-за близости фронта пришлось приостановить работу шахтоуправления «Покровское» и Свято-Варваринской фабрики. Это привело к потере 3,1 млн т коксующегося угольного концентрата – критического ресурса для украинской металлургии. Следовательно - минус 40% потенциального производства стали и 66% коксового угля для отрасли.

Реклама

Впрочем, своих работников Метинвесту удалось сохранить: на этих предприятиях работали около 6000 человек, их переучивают и переводят на другие активы: "Запорожсталь", "Каметсталь" и ГОК Кривого Рога.

Несмотря на потери, компания объявила о возобновлении инвестиций в украинские активы. В 2025 году Метинвест планирует направить на развитие около $300 млн. Среди ключевых проектов – установка по сгущению отходов на Северном ГОКе, газовая генерация и капитальный ремонт доменной печи №9 на «Каметстале».

Ранее компания Метинвест Рината Ахметова попала в первую десятку рейтинга крупнейших частных налогоплательщиков Украины: с начала войны она перечислила в бюджеты всех уровней в Украине уже более 70 миллиардов гривен. Компания также входит в рейтинг крупнейших инвесторов Украины: ежегодно компания вкладывает 12 миллиардов в инвестиционные проекты. Кроме того, с начала полномасштабного вторжения компания предоставила Украине 9,7 млрд грн помощи, из которых 5,2 млрд грн – в поддержку ВСУ в рамках инициативы «Стальной фронт».