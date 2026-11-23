Овощи / © УНИАН

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Украинцам не стоит рассчитывать на значительные поставки импортного картофеля этой зимой, а стоимость отечественной продукции в отдельные месяцы может существенно возрасти из-за неурожая не только в Украине, но и в странах Европы. В настоящее время в ЕС фиксируют ее дефицит и уже ищут альтернативные источники поставок.

Об этом рассказал директор ЧАО НПО «Чернігівеліткартопля» Игорь Шкурко на портале AgroTimes.

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По его словам, из-за летней жары урожай картофеля в западных областях Украины оказался примерно на 30% меньше. Более того, значительная часть собранной продукции имеет проблемы с качеством: клубни поражены сухой гнилью или имеют слишком малый размер.

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Дополнительный риск для производителей — возможные заморозки, которые могут повредить остающийся в земле картофель.

Поэтому на рынке сформировалась значительная разница в стоимости продукции в зависимости от ее качества. Некондиционный или деформированный картофель продают примерно за 3-6 грн за килограмм, в то время как за качественную товарную продукцию просят 8-9 грн/кг. В то же время последней, по оценке эксперта, немного.

Почему импортный картофель не удешевит продукцию

Надеяться на значительное пополнение украинского рынка за счет импорта этой зимой не стоит. По словам Шкурко, в Европе собрали худший урожай картофеля за последние 30 лет.

Из-за собственного дефицита европейские страны уже законтрактовали египетский картофель, сбор которого начинается в декабре. Поэтому свободных объемов поставок в Украину практически не останется.

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К тому же импорт осложняют высокие цены на европейском рынке, нехватка водителей, логистические проблемы и подорожание горючего. Все это делает заграничные поставки более дорогими.

Какой будет цена картофеля зимой

В то же время, хозяйства, которые смогли сохранить качественный картофель и имеют современные хранилища, могут получить дополнительную прибыль в зимние месяцы.

По прогнозу Игоря Шкурко, в феврале стоимость картофеля может подняться до 15–20 грн за килограмм.

Для сравнения, в Черниговской области качественный картофель из хорошего урожая сейчас продают оптовыми партиями от 20 тонн за 7-9 грн/кг. В свою очередь, продукция, выращенная на темных почвах без орошения, имеет значительно худшие показатели.

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Почему выращивать картофель становится сложнее

Кроме погодных условий и проблем с хранением, производители сталкиваются с острой нехваткой работников. Из-за мобилизации и выезда украинцев за границу хозяйствам все труднее находить людей для сортировки и уборки урожая.

Стоимость работы таких работников составляет 800-1000 грн в день.

Шкурко отмечает, что картофелеводство остается рискованным бизнесом. Ведь примерно один год из пяти приносит прибыль. В то же время, два года могут завершаться без финансового результата или убытками.

Его предприятие ежегодно выращивает картофель на площади до 300 га. В хозяйстве используются как сорта собственной селекции, так и лицензионные европейские разновидности от французских и нидерландских партнеров. Среди популярных — Ривьера, Анна Роза, Алюэтт и Инноватор, который используют для производства картофеля фри.

Несмотря на сложную ситуацию, предприятие продолжает выращивать семенной картофель и участвовать в программах поддержки прифронтовых и приграничных территорий.

Напомним, экономист предупредил о стремительном подорожании продуктов в Украине.

В частности, подсолнечное масло может подорожать до 115 грн за литр. Цены на этот стратегический продукт уже ползут вверх.

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