Хватит ли продуктов украинцам: в ЦПД предупредили о новой волне паники

Магазины

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Пустые полки в отдельных магазинах не означают, что стране грозит продовольственный дефицит. Речь идет прежде всего о временных перебоях с логистикой, возникших после российских атак на инфраструктуру.

Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко заявил об этом 13 августа.

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Он отметил, что Россия пытается использовать ситуацию для распространения панических настроений среди украинцев.

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По его словам, через соцсети распространяются сообщения о якобы нехватке продуктов, чтобы побуждать людей скупать товары впрок.

Пустые полки не означают дефицит продуктов

Коваленко подчеркнул, что отдельные магазины действительно могут временно иметь меньший ассортимент. В то же время, это связано не с отсутствием продукции в Украине, а с необходимостью перестроить маршруты ее доставки.

«Никакого дефицита не будет. Пустые полки в некоторых супермаркетах есть, у некоторых нет. Соответственно, это логистический дефицит, а не продовольственный. Логистический дефицит, равно как с топливным в 2022 году было, он перестроится. Продукты будут на полках. Продукты будут на рынках», — подчеркнул руководитель ЦПД.

Таким образом, проблема состоит прежде всего в том, как быстро торговые сети смогут заменить поврежденные логистические маршруты и распределительные центры.

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В ЦПД призывали не скупать продукты

Коваленко призвал украинцев не поддаваться панике и не создавать искусственный ажиотаж в магазинах.

«Потому что нужно врагу? Создать иллюзию, что никто ничего не контролирует, что ситуация неконтролируема, что никто не справляется с этими вещами, и люди вынуждены бежать в магазины, искупать последнюю гречку для того, чтобы она у них была. Не надо играть в эту игру», — объяснил он.

По словам руководителя ЦПИ, товаров в Украине достаточно, а перестройка логистики должна решить проблему с наполнением полок.

После массированной атаки РФ 5 августа по логистической инфраструктуре в киевских супермаркетах, в частности, «Сильпо» кое-где опустели полки. Ритейлер перестраивает маршруты снабжения и обещает быстро восстановить ассортимент.

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