Хватит ли украинцам газа на весь отопительный сезон: ответ "Нафтогаза"

Во время сильных морозов потребности газа всегда возрастают.

Запасы природного газа в украинских хранилищах постепенно снижаются, однако "голубого топлива" хватит для того, чтобы спокойно пройти остаток зимы.

Об этом сообщает пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины".

"Половина отопительного сезона пройдена. Это уже вторая зима в условиях полномасштабного вторжения. И первая за всю историю независимости, которую мы проходим за счет газа собственной добычи. А самое главное – делаем это вместе", — говорится в сообщении.

В НАК подчеркнули, что запасов газа в украинских хранилищах достаточно для успешного завершения отопительного сезона.

Ранее премьер Денис Шмыгаль заявил, что подготовка к зиме в Украине проходит на всех уровнях, а первый месяц отопительного сезона во всех регионах прошел успешно.

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