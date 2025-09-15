Окончания войны в Украине еще не видно, поэтому нужно готовиться — министр финансов

Деньги / © zn.ua

Из-за длительной войны Украина в следующем году будет нуждаться в большем внешнем финансировании, чем в 2025-м. По словам министра финансов Сергея Марченко, непокрытый дефицит госбюджета на 2026 год составляет €16 млрд. Об этом он заявил во время ежегодной конференции YES «Как нам завершить войну», организованной Фондом Пинчука.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

«Нам нужно больше денег, чем в этом году. Мы еще не видели финальную стадию этой войны, поэтому нам нужно готовиться. Мне необходимо покрыть 16 млрд евро на следующий год», — подчеркнул Марченко.

Министр добавил, что расчеты продолжаются и Украина надеется согласовать вопрос финансирования с международными партнерами, поскольку это является ключевым для страны.

Комментируя инициативу президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен относительно репарационного кредита Украине под залог замороженных российских активов, Марченко назвал подход европейских коллег «креативным».

Он отметил, что партнеры пытаются разработать механизмы, позволяющие использовать эти средства без их реальной конфискации. Министр приветствовал такие усилия, но уточнил, что обсуждение конкретных деталей механизма еще продолжается.

Ранее, 18 августа, Сергей Марченко оценил финансовый разрыв на 2026-2027 годы в $37 млрд. Он отметил, что потребность во внешнем финансировании на 2026 год составляет $45 млрд, но часть этой суммы будет покрыта за счет средств, полученных в 2025 году.

Напомним, Кабинет министров Украины принял проект Государственного бюджета на 2026 год, в котором направлениями финансирования определены индексация пенсий, поддержка социальных программ и демографических инициатив, помощь ветеранам, развитие бизнеса и агропромышленного сектора, культурные проекты и публичные инвестиции для модернизации страны.

Ранее мы писали о том, что министр финансов Украины Сергей Марченко заявлял — в условиях войны и непредсказуемого развития событий очень сложно прогнозировать как потребности госбюджета, так и источники его финансирования.