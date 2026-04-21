Хватит ли Украине горючего весной: Зеленский ответил

Украина гарантированно пройдет апрель и май без перебоев с горючим, заверил Зеленский.

Украина обеспечена горючим на апрель и май, несмотря на события на Ближнем Востоке

Несмотря на обострение на Ближнем Востоке, Украина обеспечена горючим — по крайней мере, на апрель и май точно.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский по итогам совещания с членами правительства.

Он подчеркнул, что в условиях кризиса из-за войны в Иране важно выполнить полностью договоренности по поставкам в Украину необходимых объемов горючего. Зеленский заверил, что на апрель и май объемы обеспечены.

«Второе: уже на эту неделю готовим встречу в формате энергетического "Рамштайна", и должны ускорить получение необходимого финансирования для восстановительных работ, а также построения защиты объектов энергетики», — добавил глава государства.

Раньше мы писали, что война с Ираном докатилась до наших супермаркетов и ударила по ценам на продукты.

Также экономист предупредил, что горючее в Украине может подорожать до 120 гривен за литр, если эскалация на Ближнем Востоке будет продолжаться.

