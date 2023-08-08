Хватит ли в Украине продовольствия во время войны: Шмыгаль рассказал, сколько зерна намолотили аграрии

Украине нужно больше систем ПВО, чтобы прикрыть порты.

Глава Кабинета министров Денис Шмыгаль сообщил, что аграрии уже намолотили почти 16,6 млн тонн зерна. Украине хватит продовольствия для внутренних нужд и экспорта.

Об этом он сказал в ходе заседания правительства 8 августа.

Шмыгаль отметил, что аграрии намолотили 16,6 млн. тонн зерна. Самые высокие показатели в Николаевской и Одесской областях. Продовольствия в нашем государстве достаточно как для внутренних нужд, так и для экспорта.

Украине нужна поддержка партнеров, чтобы сделать невозможным глобальный голод в мире.

"Во-первых, нам нужно больше ПВО, чтобы лучше прикрыть наши порты, а особенно дунайский портовый кластер. Во-вторых, нам нужны устойчивые сухопутные логистические пути с высокой пропускной способностью. Каждая экспортированная тонна зерна усиливает Украину и свободный мир", — сказал Шмыгаль.

Напомним, российские войска нанесли 7 атак по украинским портам в Одесской области. Таким образом, страна-террорист пытается убедить мир, что они уже не способны работать в том режиме, в котором работали раньше.

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