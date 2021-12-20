И пенсионеры: Арахамия допустил вероятность расширения "экономического паспорта украинца"

Люди пожилого возраста не имеют дополнительных заработков, заметил Арахамия.

Действие "экономического паспорта" в дальнейшем могут расшириться на пенсионеров в возрасте от 70-80 лет.

Об этом сказал лидер фракции "Слуга народа" Давида Арахамии в интервью изданию "Интерфакс-Украина".

По его словам, у пожилых людей, особенно старше 70-80 лет, вообще нет возможности дополнительных заработков. Поэтому, по его мнению, "им нужно получать безусловный базовый доход".

"И средства за использование украинских недр будут направляться на персональные банковские счета детей и в будущем они смогут использовать их для обучения, покупки жилья", — добавил Арахамия.

Политик говорит, что идею с "экономическими паспортами" со временем вряд ли будут отменять. Он уверяет, что на это не отразятся никакие внешние факторы, даже экономический кризис. По его словам, "это будет политическое самоубийство — забрать деньги у детей".

"Конечно, есть за что эту инициативу (об "экономическом паспорте" — ред.) критиковать. Например, она распространяется на детей 2019 года рождения, а не на всех детей. Но логика наша проста: с какого-то момента нужно начинать, а потом эту инициативу расширять как на других детей, так и на пенсионеров", – пояснил нардеп.

Напомним, 1 декабря в своем ежегодном послании в парламент Зеленский заявил, что до 10 декабря внесет в Верховную Раду законопроект об "экономическом паспорте украинца", которым предусмотрено открытие персональных счетов для детей, где будут накапливаться платежи от использования недр.

В свою очередь, глава Комитета по вопросам финансов Даниил Гетманцев объяснил, когда дети достигнут совершеннолетия, на их счетах будет по 10 тысяч долларов. Они смогут потратить эти средства на образование или на них приобрести собственное жилье в стране. Предполагают, что такую возможность будут давать детям, родившимся с 2019 года.

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