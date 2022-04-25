IBOX BANK увеличивает свой уставный капитал и становится банком второй группы

Комитет по надзору и регулированию деятельности банков, надзору платежных систем Национального банка Украины подтвердил выполнение IBOX BANK всех экономических нормативов, позволяющих финучреждению стать банком второй группы. Об этом стало известно после согласования Нацбанком новой редакции устава IBOX BANK в связи с увеличением уставного капитала до 741 млн грн.

"Несмотря на войну, банк капитализирует весь доход и становится банком второй группы. Такие инвестиции – это наш вклад в стабильность экономики Украины в условиях военного состояния. Последовательность внедрения нашей стратегии и масштабирования позволяет показать значительный рост по всем основным показателям. За последние несколько лет активы IBOX BANK выросли почти в четыре раза, что способствовало росту и трансформации в банк среднего размера", – сказала акционер и Председатель Наблюдательного совета IBOX BANK Алена Шевцова.

Акционеры IBOX BANK инвестировали более 500 млн грн для развития банка 28 февраля 2022 года. Увеличение уставного капитала IBOX BANK подтверждает непреклонную веру акционеров в экономику Украины, стабильность банковской системы, которая станет опорой обновления страны после Победы Украины над армией оккупанта.

"Несмотря на открытую военную агрессию против Украины, а также военные действия, IBOX BANK ведет полноценную деятельность в сверхсложных условиях. Акционеры IBOX BANK верят в Украину и в Победу над врагом", — подчеркнул Председатель правления IBOX BANK Петр Мельник.

IBOX BANK работает на украинском финансовом рынке с 1993 года, а по итогам 2021 года НБУ назвал IBOX BANK одним из самых прибыльных банков Украины.

За прошлый год кредитно-инвестиционный портфель показал прирост 67%, а балансовый капитал увеличился на 136%. Таким образом, финансовые показатели по итогам прошлого года по сравнению с 2020 годом выросли на 378%.

Напомним, в прошлом году IBOX BANK продолжил расширять сеть отделений, выпустил новые карточные продукты, в том числе совместно с партнером Moneyveo. Совместно с Visa запущены бесконтактные платежи Apple Pay, Google Pay и Garmin Pay.

В декабре 2021 года IBOX BANK запустило мобильное приложение для смартфонов под управлением ОС Android и iOS.