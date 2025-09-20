- Дата публикации
-
- Категория
- Деньги
- Количество просмотров
- 269
- Время на прочтение
- 2 мин
Идентификация для получения соцпомощи: как пройти процедуру до 1 октября 2025 года
Пенсионный фонд Украины напоминает: все получатели государственных социальных пособий и стипендий должны пройти обязательную идентификацию до 1 октября 2025, иначе выплаты приостановят.
С июля 2025 года Пенсионный фонд Украины стал единственным органом, осуществляющим выплату 39 видов государственных социальных пособий и стипендий. Если вы претендуете на одну из таких выплат, обязательно пройдите соответствующую процедуру до 1 октября.
Получатели соцпомощей обязаны пройти личную идентификацию до 1 октября 2025 года. В случае ее отсутствия выплаты будут приостановлены, предупреждает Главное управление Пенсионного фонда в Луганской области.
Кто должен пройти идентификацию
Все получатели государственных социальных пособий и социальных стипендий перешли под администрирование ПФУ.
Лица, оформляющие новые заявления после 1 июля 2025 года. В этом случае идентификация является частью процесса подачи документов.
Где можно пройти идентификацию
В сервисном центре ПФУ — независимо от места регистрации.
Через видеоконференцсвязь — предварительно подав заявку.
В электронном кабинете на портале ПФУ — с помощью «Действие. Подпись» или «Действие ID».
В дипломатических учреждениях за рубежом — для граждан, временно проживающих за пределами Украины.
Как записаться на видеоидентификацию
Через вебпортал ПФУ:
перейдите на portal.pfu.gov.ua;
выберите раздел «Идентификация в режиме видеоконференц-связи»;
заполните анкету, добавьте контактные данные и выберите платформу для видеосвязи;
прикрепите копии необходимых документов (паспорт, ИНН и т.п.).
Через Контакт-центр ПФУ:
позвоните по одному из номеров: 0800-503-753, 044-281-08-70, 044-281-08-71;
выберите в меню пункт «Вопросы государственной социальной помощи, компенсаций и стипендий» (нажмите цифру 2);
сообщите оператору свои данные, e-mail и номер телефона.
Как происходит видеоидентификация
В течение 30 календарных дней, но не ранее чем через 10 рабочих дней после подачи заявки с вами свяжется работник ПФУ для согласования времени. Во время онлайн-общения специалист проверяет документы и подтверждает вашу личность.
Напомним, в Украине с сентября начнут ежемесячно выплачивать пенсии по судебным решениям и сохранять надбавки для пенсионеров от 70 лет.