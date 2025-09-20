Идентификация для получения соцпомощи: как пройти процедуру до 1 октября 2025 года

Необходимо пройти обязательную идентификацию до 1 октября

Реклама

С июля 2025 года Пенсионный фонд Украины стал единственным органом, осуществляющим выплату 39 видов государственных социальных пособий и стипендий. Если вы претендуете на одну из таких выплат, обязательно пройдите соответствующую процедуру до 1 октября.

Получатели соцпомощей обязаны пройти личную идентификацию до 1 октября 2025 года. В случае ее отсутствия выплаты будут приостановлены, предупреждает Главное управление Пенсионного фонда в Луганской области.

Кто должен пройти идентификацию

Все получатели государственных социальных пособий и социальных стипендий перешли под администрирование ПФУ.

Лица, оформляющие новые заявления после 1 июля 2025 года. В этом случае идентификация является частью процесса подачи документов.

Где можно пройти идентификацию

В сервисном центре ПФУ — независимо от места регистрации.

Через видеоконференцсвязь — предварительно подав заявку.

В электронном кабинете на портале ПФУ — с помощью «Действие. Подпись» или «Действие ID».

В дипломатических учреждениях за рубежом — для граждан, временно проживающих за пределами Украины.

Как записаться на видеоидентификацию

Через вебпортал ПФУ:

Реклама

перейдите на portal.pfu.gov.ua;

выберите раздел «Идентификация в режиме видеоконференц-связи»;

заполните анкету, добавьте контактные данные и выберите платформу для видеосвязи;

прикрепите копии необходимых документов (паспорт, ИНН и т.п.).

Через Контакт-центр ПФУ:

позвоните по одному из номеров: 0800-503-753, 044-281-08-70, 044-281-08-71;

выберите в меню пункт «Вопросы государственной социальной помощи, компенсаций и стипендий» (нажмите цифру 2);

сообщите оператору свои данные, e-mail и номер телефона.

Как происходит видеоидентификация

В течение 30 календарных дней, но не ранее чем через 10 рабочих дней после подачи заявки с вами свяжется работник ПФУ для согласования времени. Во время онлайн-общения специалист проверяет документы и подтверждает вашу личность.

Напомним, в Украине с сентября начнут ежемесячно выплачивать пенсии по судебным решениям и сохранять надбавки для пенсионеров от 70 лет.