Идентификация пенсионеров в Украине: кого касается, как проходить, что изменилось с июля 2025 года

Идентификация пенсионеров

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В Украине в 2025 году изменился порядок проведения идентификации пенсионеров и получателей социальных выплат. Соответствующее решение утвердил Кабинет Министров, приняв постановление №299, которым урегулирована процедура подтверждения личности для граждан, проживающих на временно оккупированных территориях или находящихся за границей. Идентификация необходима для сохранения выплат и продления пенсионного обеспечения.

Кто обязан пройти идентификацию

Новая процедура коснется только отдельных категорий пенсионеров.

граждан, получающих пенсионные или страховые выплаты и постоянно проживающих на временно оккупированных территориях Украины;

тех, кто после 24 февраля 2022 года уехал из оккупированных регионов и не стал на учет как внутренне перемещенное лицо (ВПЛ);

украинцев, которые находятся за границей и продолжают получать пенсионные выплаты.

Также идентификация обязательна для лиц, получающих адресную социальную помощь, если она была назначена с февраля 2022 по июнь 2025 года включительно. Если такие лица не пройдут процедуру до 1 октября 2025, выплата будет временно прекращена, но без окончательного лишения права — средства останутся на счете до выяснения обстоятельств.

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В то же время граждане, находящиеся за границей и получающие пенсию на основании международных соглашений Украины с другими государствами, проходить дополнительную идентификацию не должны.

Когда нужно пройти идентификацию

Конечным сроком для прохождения идентификации определен 31 декабря 2025 года. До этой даты пенсионеры с временно оккупированных территорий и находящиеся за рубежом лица должны подтвердить свое лицо.

Для получателей государственной социальной помощи, проживавших на временно оккупированных теориториях ТОТ или за рубежом, крайний срок — 1 октября 2025 года. В случае пропуска этого срока выплата будет прекращена, но лицо сможет обратиться повторно и возобновить начисление после успешной идентификации.

Как проходить идентификацию: доступные способы

Пенсионный фонд Украины предусмотрел несколько способов прохождения идентификации в зависимости от ситуации и места нахождения личности. Самый удобный вариант — это онлайн-подтверждение через официальный сайт ПФУ или приложение «Действие». Ниже приведен полный список доступных способов:

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1. Онлайн через личный кабинет ПФУ

Для этого нужно авторизироваться с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП) или с помощью Действия. В кабинете следует заполнить соответствующую форму для подтверждения личности.

2. Видеоидентификация через видеосвязь

Этот вариант доступен для лиц, физически не могут посетить отделения ПФУ. Пенсионер должен подать заявку на проведение видеовстречи с представителем Пенсионного фонда, который проверит документы в режиме онлайн через Skype, Google Meet, Viber или другие платформы.

3. Личное посещение сервисного центра Пенсионного фонда

Для граждан, находящихся на подконтрольной территории Украины доступна возможность подтвердить свое лицо в ближайшем отделении Пенсионного фонда. С собой необходимо иметь паспорт, идентификационный код и пенсионное удостоверение.

5. Через дипломатические учреждения за границей

Пенсионеры, постоянно проживающие за пределами Украины, могут обратиться в консульство Украины или в посольство Украины в стране пребывания.

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Что будет, если не пройти идентификацию

В случае, если пенсионер не пройдет процедуру идентификации до установленного срока, начисление пенсии или социальной помощи будет приостановлено. Однако это не означает полное лишение выплат — средства хранятся на счете Пенсионного фонда, и их можно будет получить после того, как лицо выполнит требования по подтверждению лица.

Если же после приостановки выплат ПФУ по неизвестным причинам не возобновляет выплаты, гражданин имеет право обратиться с жалобой в региональное управление Пенсионного фонда, Уполномоченный по правам человека или в административный суд.

Какие документы необходимо предоставить

Для успешного прохождения идентификации необходимо иметь при себе следующие документы:

паспорт или ID-карту;

идентификационный код (РНОКПП);

пенсионное удостоверение;

для внутренне перемещенных лиц — справку ВПЛ;

при необходимости — документы, подтверждающие пребывание за границей (справки из консульства и т.п.).

Идентификация пенсионеров — это обязательная процедура, позволяющая Пенсионному фонду актуализировать данные и избежать мошенничества. Для большинства живущих в Украине пенсионеров ничего не меняется. Но для тех, кто находится на ТОТ или за пределами страны, подтверждение личности станет важным условием для дальнейшего получения пенсий.

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Что изменилось с июля 2025 года

С июля 2025 года в Украине вступило в силу постановление Кабинета Министров №720, упрощающее процесс идентификации.

Теперь пенсионерам не нужно обращаться в Пенсионный фонд отдельно, если они получают пенсию через уполномоченный банк.

Это изменение особенно важно для пожилых людей, не пользующихся электронными сервисами или не имеющих техническую возможность пройти видеоидентификацию.

Однако следует отметить, что эта норма действует только для уполномоченных банков, у которых есть соглашения с Пенсионным фондом по обслуживанию пенсионных счетов. Если лицо пользуется услугами банка, не входящими в этот список, идентификацию нужно пройти другим способом.

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Обновленный порядок идентификации пенсионеров предполагает гибкий подход — в зависимости от обстоятельств процедуру можно пройти онлайн, через банк, в сервисном центре ПФУ или даже за рубежом. Ключевое новшество — автоматическая идентификация через банки с июля 2025 года — значительно упрощает жизнь большинства пенсионеров. Однако находящимся на ТОТ или за пределами Украины следует внимательно следить за сроками, чтобы не потерять выплаты.