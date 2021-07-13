"Идет естественная переориентация рынка": Шмыгаль не считает продовольственное эмбарго Москвы торговой войной

Продолжается постепенное снижение товарооборота между Россией и Украиной.

За последние шесть лет объем торговли из России уменьшился практически в шесть раз, но о "торговых войнах" речь не идет, продолжается естественная переориентация рынка Украины на рынок Европы и других стран.

Об этом во вторник, 13 июля, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на совместной пресс-конференции с вице-президентом Европейской Комиссии Шефчовичем в Киеве, пишет Итерфакс-Украина.

"Фактически за последние шесть лет объем торговли из России уменьшился практически в шесть раз, с 37 до 7 млрд ежегодный объем. Продолжается постепенное снижение товарооборота между Россией и Украиной. В то же время товарооборот с Европой вырос до более 40%, этот рост более чем в пять раз. Происходит замещение рынков, и Украина сегодня учится производить более качественную продукцию по европейским стандартам, и это соответствует вектору нашего развития ", — отметил он.

Напомним

С 2014 году Москва ежегодно продолжает продовольственное эмбарго в отношении товаров из США, ЕС, Австралии, Норвегии, Канады и других западных стран, а также Украины. Этому предшествовали экономические санкции в отношении России, которые ввели США и ЕС из-за аннексии Крыма в марте 2014 года, а также агрессию на украинском Донбассе.

Москва отношении товаров из США, ЕС, Австралии, Норвегии, Канады и других западных стран, а также Украины. Этому предшествовали экономические санкции в отношении России, которые ввели США и ЕС из-за аннексии Крыма в марте 2014 года, а также агрессию на украинском Донбассе. Украина также запретила ввоз многих видов товаров из России.

В 2018 году российское правительство наложило запрет на импорт из Украины пшеницы, фруктов, орехов, фруктовых и овощных соков, кондитерских изделий из сахара, хлеба, пирожных, печенья, спиртных напитков, некоторых видов машин и оборудования для сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

российское правительство пшеницы, фруктов, орехов, фруктовых и овощных соков, кондитерских изделий из сахара, хлеба, пирожных, печенья, спиртных напитков, некоторых видов машин и оборудования для сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. В начале июля 2021 года правительство РФ расширило перечень продукции, поставки которой запрещены из Украины. Изменения внесли в постановление от 29 декабря 2018 года. В перечень запрещенных продуктов попали мороженое и прочие виды пищевого льда, минеральная вода, газированные воды с добавлением сахара или других подсластителей, готовые супы, бульоны и заготовки для их приготовления.

Путин продлил эмбарго на поставки продовольствия из стран, которые ввели санкции против Москвы

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