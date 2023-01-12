Илон Маск побил мировой рекорд по падению состояния

Американский миллиардер Илон Маск побил мировой рекорд, потеряв больше всего личного состояния в истории.

Об этом пишет BBC.

В блоге Книги рекордов Гиннеса говорится, что Маск потерял около $165 миллиардов с ноября 2021 года по декабрь 2022 года. Цифры базируются на данных Forbes, но другие источники предполагают, что его потери могут быть больше.

Причиной столь стремительного падения стало снижение стоимости акций компании Tesla после покупки соцсети Twitter.

Ущерб Илона Маска с ноября 2021 года превысил предыдущий рекорд в $58,6 миллиарда — именно столько потерял японский технологический инвестор Масаоши Сон в 2000 году.

Приблизительный ущерб базируется на стоимости акций Маска. Они еще могут подорожать, и тогда состояние американского миллиардера снова возрастет.

Ранее сообщалось, что Илон Маск потерял более 200 миллиардов долларов из-за падения акций компании-производителя электромобилей. Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск, недавно купивший социальную сеть Twitter, больше не самый богатый человек в мире. Первое место занимает глава группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно.

Илон Маск все-таки приобрел Twitter

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