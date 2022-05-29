Именную ручку Джо Байдена приобрели за сумасшедшую сумму на аукционе в поддержку ВСУ

На благотворительном аукционе Prozorro.Продажи и Укроборонпрома продали именную ручку президента США Джо Байдена.
Ее приобрели за 600 тысяч гривен. Средства пойдут на закупку пикапов для 47 батальона ВСУ.
Об этом сообщает пресс-служба "Укроборонпрома".
"Победитель торгов попросил не делать достижения с его поступка, прокомментировав это так: "Мы просто помогаем. Не ради внимания к себе. Внимания сейчас требуют наши Вооруженные силы". Мы только скажем, что Александр – один из участников благотворительной инициативы ради поддержки украинских волонтерских организаций и движений. Ребята решили принять участие в аукционе, чтобы помочь вновь батальону под командованием Ивана Шаламаги и Валерия Маркуса", – говорится в уведомлении.
Напомним, в Каннах ушли с молотка картины художника Ивана Марчука. Благотворительный аукцион прошел в поддержку Украины.
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