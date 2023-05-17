Импорт тока в пиковые часы поможет стабилизировать энергосистему на период ремонтов электростанций — ДТЭК

Энергетики стабилизируют ситуацию в энергосистеме за счет увеличения генерации на ТЭС и интенсификации импорта в пиковые часы потребления, сообщил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук.

"Наша страна входит в режим динамических экспортно-импортных перетоков со странами ЕС. Это обычная практика для Европейского континента, когда ночью или даже в отдельные часы в течение суток страна экспортирует избыточную электроэнергию, а днем импортирует", — сообщил топ-менеджер ДТЭК на своей странице. в Facebook.

Он отметил, что успешная интеграция Украины в ENTSO-E дала нашей системе дополнительную гибкость.

"Мы сохраним экспорт в профицитные часы и увеличим импорт в часы пикового потребления. Это позволит избежать ограничений на период ремонтных кампаний на объектах генерации", – отметил Сахарук.

По его словам, в настоящее время в плановые ремонты выведена часть атомных блоков.

"Идет активная работа на ТЭЦ и ТЭС в рамках подготовки к следующему осенне-зимнему периоду. Все работы проходят по графику, который позволит подготовить оборудование к повышенным нагрузкам в отопительный сезон", — подытожил Дмитрий Сахарук.