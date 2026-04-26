Импортная клубника обвалила старт сезона для украинских производителей

На полках магазинов преобладает импортная продукция

Реклама

Импортная клубника из Греции резко обрушила ценовую планку на украинском рынке еще до массового старта сезона. Украинские производители оказались в ситуации, когда вынуждены заходить с более низкими ценами, чем планировали.

Об этом сообщила эксперт плодоовощного рынка ИА «АПК-Информ» Ксения Гусева.

По ее данным, уже во второй половине марта — начале апреля розничные цены стремительно упали до около 200 грн/кг. Это автоматически потянуло вниз и закупочную стоимость примерно до 150 грн/кг и даже ниже. В результате традиционный старт украинской тепличной клубники на уровне 180–200 грн/кг фактически утратил актуальность.

Реклама

Тепличное производство в Украине остается небольшим, а полноценной статистики по ягодам почти нет.

Ситуацию усложняет и сегмент открытого грунта, который полностью зависит от погоды. Массовые поставки украинской ягоды ожидаются не раньше середины июня. До сих пор импорт продолжает формировать ценовой ориентир, несмотря на то, что по вкусовым качествам он часто уступает отечественной продукции.

«В прошлом году импорт длился до конца июня, пока на рынок массово не вышла украинская продукция», — добавила эксперт.

Дальнейшее развитие ценовой ситуации, по ее словам, напрямую зависит от погоды. И даже в отсутствие заморозков прохладное лето может существенно сместить график созревания и снова подтолкнуть цены вверх.

Реклама

Напомним, в Украине прогнозируют значительный скачок цен на летние фрукты. Главной причиной стали температурные аномалии в феврале-апреле, которые угрожают потерей более половины урожая.