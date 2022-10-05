Импортный газ от Запада, уголь и древесина: Шмигаль – о подготовке к отопительному сезону

Шмигаль раз предупредил граждан, что этот отопительный сезон будет самым сложным в истории Украины.

В Украине к отопительному сезону готово почти 90% жилых домов и тепловых сетей.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмигаль в ходе заседания правительства.

Премьер подчеркнул, что окончание подготовки к отопительному сезону – задача номер один для правительства.

"Сейчас состояние готовности жилых домов и тепловых сетей оцениваем почти в 90%, и уже в ближайшее время приблизимся к показателю 100% в тех регионах, где сейчас отсутствуют активные боевые действия ", — сказал он.

Шмигаль в очередной раз предупредил граждан, что этот отопительный сезон будет самым сложным в истории Украины. Он заверил, что за последние полгода Кабмин ежедневно вел подготовку по трем магистральным направлениям, чтобы стабильно пройти эту зиму.

"Первое направление — это накопление необходимых для прохождения отопительного сезона ресурсов. Сейчас в наших подземных газохранилищах имеем почти 14 млрд кубов газа. Рассчитываем также на дополнительные объемы импортного газа от наших партнеров. Об этом говорили с США, Великобританией, Норвегией . накопили около 2 млн тонн. До старта отопительного сезона будем заполнять все имеющиеся в Украине склады", – говорит Шмигаль.

Дополнительным ресурсом в этом отопительном сезоне премьер назвал древесину. Правительство уже выделило областным военным администрациям 562 млн грн субвенции на закупку древесины. Речь идет прежде всего о прилегающих к зоне боевых действий регионах.

"Благодаря работе наших АЭС имеем достаточный ресурс для обеспечения страны электроэнергией. В то же время интеграция в европейскую энергосистему ENTSO-E позволяет Украине в случае необходимости получить помощь от европейских партнеров", – добавил глава правительства.

Украина и западные партнеры продолжают подчеркивать важность демилитаризации Запорожской атомной электростанции. Шмигаль объяснил, что с ЗАЭС Украина сможет обеспечить себя электричеством и даже экспортировать его в Европу.

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"Без ЗАЭС энергосистема Украины в зимний период будет работать с максимальной нагрузкой. Но каждый из нас может внести свой вклад в энергетическую устойчивость государства. Например, сместить максимальное потребление электричества на ночные часы", – подытожил премьер.

Напомним, Кабмин расширил круг лиц, имеющих право на субсидию.

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