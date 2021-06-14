Иначе — в суд: Витренко хочет разблокировать транзит газа из Центральной Азии

РФ блокирует транзит центральньоазийського газа в Украину в течение 15 лет.

Украина готова подать иск в международный суд против российского "Газпрома", чтобы разблокировать транзит природного газа из Центральной Азии.

Об этом сообщил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко в интервью изданию Financial Times.

Витренко пояснил, что "Нафтогаз" хочет получить разрешение от "Газпрома" на транспортировку газа по российским трубопроводам.

"Речь идет о десятках миллиардов кубических метров. Газ из Центральной Азии может заполнить всю украинскую ГТС", — отметил он.

В случае отказа Украины пожалуется в антимонопольные органы Европейского Союза и международный арбитраж. По словам Витренко, судебное разбирательство может растянуться на несколько лет.

Отметим, что РФ блокирует транзит центральноазиатского газа в Украину в течение 15 лет.

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